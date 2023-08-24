Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Ağustos 2023

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi Ağustos ayında sert gerileme kaydetti. Temmuz ayında 80,1 değerini alan endeks, Ağustos ayında %15,1 geriledi ve 68 değerini aldı. Endeks, 2022 Haziran ayından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Alt endekslere bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu bir önceki aya göre %12,9 geriledi ve 56,2 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi %19,6 gerileyerek, 63,7 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi %23,2 geriledi ve 63,1 değerini aldı. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi %5,7 gerileyerek 89 olarak değerlendi. Endeks, tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçüyor. 0 ile 200 arası değerlenen endeksin, 100’ün altında kalması kötümser duruma işaret etmekte.



Dün yurt dışı piyasalarda PMI (satın alma yöneticileri endeksi) verileri ön plandaydı. Ekonominin gidişatına yönelik önemli ipuçları veren PMI verileri, Euro Bölgesi için tehlike sinyalleri vermeye devam etti. Ağustos ayı öncü verilere göre imalat PMI 43,7 değerini aldı. Temmuz ayında 42,7 değerini alan endeks biraz yükselse de, 50 değerinin altında kalarak Haziran 2022’den bu yana daralmaya işaret ediyor. Diğer yandan bölgede hizmet sektörü de yüzünü küçülmeye dönmüş görünüyor. Ocak 2023’ten bu yana büyümeye işaret eden hizmet PMI, Ağustos ayı öncü verilerine göre 48,3 değerini aldı. Hizmet PMI Nisan 2023’ten bu yana gerileme kaydediyordu. Bileşik PMI ise 48,6’dan 47’ye geriledi ve Kasım 2020’den sonra en kötü performansı gösterdi. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’daki görünüme hızlıca bakacak olursak, Ağustos ayı öncü verilere göre imalat PMI 38,8’den 39,1’e yükseldi. Hizmet PMI ise 52,3’ten 47,3’e geriledi. Bileşik PMI 44,7 oldu. Hamburg Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Cyrus de la Rubia, Euro Bölgesi hizmet sektörünün, imalatın zayıf performansına paralel olarak gerileme emareleri gösterdiğini ve bölge ekonomisinin üçüncü çeyrekte %0,2 daralacağına işaret ettiğini söyledi.



İngiltere tarafında da görünüm çok farklı değil. İmalat PMI Ağustos ayı öncü verilerine göre 45,3’ten 42,5’e geriledi. Hizmet PMI da 51,5’ten 48,7’ye geriledi ve daralmaya işaret etti. Bileşik PMI 47,9 oldu. S&P Global Market ekonomisti Chris Williamson sonuçlara ilişkin yaptığı yorumda, önümüzdeki dönemde enflasyonun daha ılımlı hale geleceğini, ancak enflasyonla mücadelenin, artan resesyon riskleri gibi ağır bir maliyet taşıdığını gösterdiğini söyledi. Veriler sonrası GBPUSD ve EURUSD pariteleri geriledi, ancak gün içerisinde kayıplarını büyük oranda telafi ettiler. Geçtiğimiz güne 1,2734 seviyelerinde başlayan GBPUSD, 1,2614 seviylerine kadar geriledi. EURUSD ise 1,0848 ile başladığı günde, 1,0800 seviyelerine kadar gerileme kaydetti. EURUSD anlık olarak 1,0876 ve GBPUSD 1,2725 seviyelerinde fiyatlanıyor.



ABD’de ise imalat PMI 47 değerini alarak 49,3 beklentilerinin altında kaldı. Hizmet PMI ise 1,3 gerileme kaydetmesine karşın 51 değerini alarak büyümeye işaret etmeye devam etti. Bileşik PMI ise 50,4 değerini alarak son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, son verilerin, ABD’nin ikinci çeyrekte hizmet sektörü öncülüğündeki büyüme ivmesinin zayıfladığını ve buna fabrika üretimindeki düşüşün eşlik ettiğini gösterdiğine işaret etti.



Bugün TCMB faiz kararı açıklanacak. Genel beklenti 250 baz puan faiz artışı ile politika faizinin %20 seviyesine yükseltileceği yönünde. Reuters’in gerçekleştirdiği bir ankete göre, sekiz ekonomist 250 baz puan, dört ekonomist 200 baz puan, üç ekonomist 150 baz puan, ve birer ekonomist 50 ve 300 baz puan artış beklentisini dile getirdi. ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek. Diğer yandan ABD’de bugün başlayacak Jackson Hole Sempozyumu 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Dünya genelinden merkez bankası başkanları, maliye bakanları ve akademisyenlerin katılacağı sempozyumda, genel olarak güncel küresel ekonomik durum ele alınırken, buradan gelecek değerlendirme ve mesajlar önem taşıyacak.



USDTRY 27,219, EURTRY 29,591 ve GBPTRY 36,630 seviyelerinde fiyatlanıyor.

