Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Aralık 2019

Piyasalarda ki gelişmelere baktığımızda geçen hafta dolar/TL bilindiği üzere ABD'nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının Senato'dan geçmesiyle sert yükselerek 5,94 seviyesine geldi. Kur, önceki hafta ise5,80 civarında seyrediyordu. Dolar/TL'de bu yıl içinde haziran ve ekim ayında denenen 5,94 bölgesinin yeniden test edildiği gözlendi. Bir süredir 5,70-5,80 aralığında gidip gelen kurda, son TCMB faiz indirim hamlesiyle aynı zamanlarda ABD ile ilişkilerde yeniden artış gösteren gerginlik yükselişin tetikleyicileri oldu. Son faiz indirimiyle reel faiz avantajının azalması, S-400 savunma sistemi alımıyla ortaya çıkan yaptırım hamlelerine yenilerinin eklenmesi, son yaşanan gelişmelerin nedenleri olarak sıralanıyor. Ayrıca kredi büyümesinin ekim ayından sonra hızlı artışının ekonomide 'aşırı ısınma' korkusuyla kur üzerinde tedirginlik yarattığı da ifade ediliyor. Önümüzdeki süreçte mevcut risklerin devam etmesi halinde beklentiler dolar/TL kurunun yükseliş eğilimini koruması yönünde.

Küresel tarafta ise; Ticaret Savaşları konusunda, ABD Başkanı Trump’, Çinle bir ticaret anlaşması konusunda kayda değer ilerleme sağladıklarını ifadeler ederken, Trump’ın, anlaşma konusunda imzaların çok kısa süre içinde atılacağını belirtmesi dikkat çekiciydi.

Brexit konusunda ise İngiltere Başbakanı Boris Johnsonn’ın, Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler kurmak istediklerine yönelik ifadeleri piyasalarda olumlu karşılandı. Ancak 11 aylık geçiş dönemi sonunda bir anlaşma sağlanmadığı takdirde Anlaşmasız Brexit ihtimallerininde masada olduğunu ifade etmesi kritikti. Bu gelişmelerin devamında İngiltere Parlamentosunda yapılan ilk oylamada 358 kabul oyu alan tasarı onaylandı. Ve son oylamanın ise Avam Kamarasında 7-9 Ocak 2020 tarihlerinde yapılması planlanıyor

ABD tarafından gelen ekonomik verilere baktığımızda ise Dayanıklı Mal Siparişleri, yüzde 1.5 artış beklentilerine karşın yüzde 2.0 daralırken yüzde 0.1 olarak beklenen Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri ise yüzde 0.0 ile tahmin edilen rakamların altında kaldı.

Yeni Konut Satışları ise aylık bazda toparlansa da yıllık bazda beklentileri karşılayamadı.



Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9370 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9415 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5975 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,6985 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9480, EUR/TL kuru 6,5877 , GBP/TL kuru ise 7,6897 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta Noel Arifesi nedeniyle tatil olan günde ise küresel risk unsurlarından Ticaret Savaşları, Brexit gibi konulara yönelik gelebilecek gelişmeler piyasalarda hareketliliği arttırabileceğinden takip edilmeli.

24/12/2019 11:28