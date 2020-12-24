Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Aralık 2020

Yaşanan gelişmelere baktığımızda öncelikli olarak Dolar/TL kuru; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde dün sabah sakin bir seyir izlemesinin ardından yönünü aşağı çevirdi. Kurdaki geri çekilmede bugün merkez bankasının yapacağı yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde piyasada oluşan faiz artırımı beklentisi etkili olurken küresel bazda yaşadığı toparlanma ile 90 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayan Dolar endeksi ise kurdaki aşağı yönlü hareketi sınırlandırdı. TCMB, geçen ay 475 baz puan faiz artırımına gitmişti. Ekonomistler bankadan 100-150 baz puan artırım bekliyor

ABD tarafında ise işsizlik maaşı başvuruları 3 haftada ilk kez düştü. Önceki hafta 23 bin kişi artışla 885 bine yükselen rakam, 892 bin olarak revize edilirken son haftada ise başvurular 89 bin kişi azalarak 803 bine geriledi. Artan vaka ve can kaybı nedeniyle kısıtlamalara giden ABD’de özellikle cafe, bar ve restoranların kapalı olması nedeniyle hizmet sektöründe sıkıntı yaşanmaya devam ediyor. Önceki haftalara oranla son haftada düşüş olsa da 800 bin seviyesi hala çok yüksek.

Öte yandan Pandemi döneminde 2,4 trilyon dolar ile rekor seviyedeki teşvik paketinin ardından bu hafta senato tarafından 900 milyarlık teşvik paketi kabul edildi. Teşvik paketinde doğrudan yardım, kira desteği ve eğitim kurumları öncelikli sırada yer alıyor, ancak ABD Başkanı Trump, bu paketi yetersiz gördüğü için onaylamayacağını açıkladı. Yetkililerin ise düzenlemeler için görüşme halinde olduğu belirtildi.

İngiltere tarafında ise Brexit konusunda tarafların taslak metinde anlaştığı haberleri gündemdeydi. Avrupa Birliği ve İngiltere’nin, Brexit sonrası ticaret anlaşması için taslak metinde anlaşma sağladığı belirtildi. Avrupa Parlamentosu'nun onay süreçleri açısından Brexit sonrası ticaret görüşmelerinde anlaşmanın 20 Aralık'a kadar gerçekleşmesi çağrısı yapmasına rağmen iki taraf bu tarihe kadar anlaşma sağlayamamıştı. Görüşmelere 21 Aralık Pazartesi'nden itibaren devam edilirken, söz konusu görüşmeler özellikle balıkçılık başlığında çıkmaza girmişti. İngiltere Başbakanı Johnson'ın yeni balıkçılık planına Fransa ve Danimarka gibi ülkeler karşı çıkmıştı.

Türkiye saati ile 14:00’da Merkez Bankası’nın kararının açıklanacağı günde ise yurt dışı tarafta Noel arifesi sebebiyle erken kapanış gerçekleşecek.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,6645 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,6361 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,3046 GBPTL kuru ise 10,3026 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,6463 EUR/TL kuru 9,3332 GBP/TL kuru ise .10,3684 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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24/12/2020 09:44