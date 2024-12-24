Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Aralık 2024

BİST-100 endeksi, haftanın yeni ilk işlem gününe; 33 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Gün içerisinde dalgalı seyir izleyen endeks, önceki günlerde olduğu gibi kapanışa doğru satışlarla karşılaştı ve seansın sonunu da yüzde 1,01 oranında düşüşle 9.626,56 puan seviyesinden noktaladı.

Goldman Sachs’tan, TCMB’nin PPK toplantısına ilişkin dün yapılan açıklamada: Aralık ayında Politika Faizinin sabit bırakılıp, Ocak ayında ise 100 baz puanlık indirim yapılacağına dair beklentinin korunduğu belirtildi.

Dün, Türkiye tarafında ayrıca ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı da takip edildi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Mayıs ayında başlayan dezenflasyon sürecinin 2025 yılında ivmelenerek devam edeceğini belirtirken, enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelenin de yeni yılda daha kararlı şekilde süreceğini vurguladı.

Günlerdir merakla beklenen asgari ücret konusunda ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: ‘’Perşembe veya Cuma günü komisyonu toplayacağını Asgari ücreti bu hafta içinde mutlaka açıklayacağını’ ifadele etti.

İngiltere tarafına baktığımızda ise yeni hükümet ile büyüme kaydedemedi. Resmi verilere göre, İngiltere ekonomisi 3. çeyrekte büyüme göstermediği görüldü.Temmuz ayında göreve başlayan yeni hükümet, geçtiğimiz aylarda işletmelere yönelik vergi artışlarını içeren bir bütçe duyurarak birçok işvereni endişelendirmişti.

Gayri safi yurtiçi hasıladaki (GSYH) durgunluğun, ihracata olan talebin zayıflamasıyla birlikte tüketici harcamalarının ve yurtiçi işletme yatırımlarının sabit kalmasından kaynaklandığı belirtildi.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin Aralık ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi Aralık'ta geçen aya kıyasla 8,1 puan azalarak 104,7'ye indi.

Beklentilerin altında gerçekleşen endeksin, bu dönemde 112,9 değerini alacağı öngörülüyordu.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Kasım ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerine göre, ülkede yeni konut satış sayısı, Kasım'da mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 5,9 artarak 664 bin oldu. Ülkede yeni konut satışları, Kasım'da yıllık bazda da yüzde 8,7 arttı.4

Yatırımcılar, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerinin daha yavaş bir tempoda gerçekleşeceği ihtimalini değerlendirirken altın kayıplarını geri alma çabasında.

Spot piyasada haftanın ikinci işlem gününde ons altın 2 bin 619 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 969 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Petrol, güçlenen dolar ve Başkan seçilen Donald Trump'ın uluslararası siyaseti altüst etmesine odaklanarak tatil öncesi sabit kaldı.

Brent ham petrol varil başına 73 doların altına düşerken ABD ham petrolü 69 doların üzerine çıktı.

Paritelerde USD/TRY 35.25, GBP/TRY 44.20 ve EUR/TRY 36.83 seviyelerinde işlem görüyor.