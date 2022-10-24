Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Ekim 2022

Geçtiğimiz günlerde ABD’de G20 bakanlar toplantısına katılan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, The Wall Street Journal gazetesine de röportaj verdi. Eylül 2021’de uygulamaya koydukları yeni ekonomik modelin üretime dayalı büyüme üzerine kurulduğunu belirten Bakan Nebati, bu modelin acı verici bir şekilde geçeceğini hesapladıklarını, ancak savaşın acının şiddetini artırdığını ifade etti.



Türkiye İstatistik Kurumu ve TCMB iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güveni Eylül ayına göre 5,3 puan artışla 76,2 oldu.



İngiltere’de yaşanan ekonomik dalgalanmaların da etkisiyle, tüketici güveni rekor düşük seviyelerde kalmaya devam etti. Eylül ayında eksi 49 olan tüketici güveni, Ekim ayında da eksi 47 seviyesinde açıklandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, zayıf büyüme beklentileri, yüksek enflasyon, politika yapısında artan öngörülemezlik ve büyük olasılıkla yüksek borçlanma risklerini gerekçe göstererek İngiltere’nin kredi notunu sabit bırakırken, görünümünü durağandan negatife çevirdi. Moody’s, İngiltere’de büyümenin 2023-2034’te ortalama %0,3’te kalacağını ve enflasyonun önümüzdeki 6 ay %11 seviyelerinde zirve yapacağı tahmininde bulundu. İngiltere’de Eylül ayı verilerine göre enflasyon yıllık bazda %10,1 seviyesinde bulunuyor.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek enflasyonun ABD ekonomisine yerleşmeye başladığı fikrini kabul etmediğini ve daha hızlı tedarikçi teslimatı, nakliye maliyetlerinin düşmesi ile fiyatlarda daha ılımlı bir seyir beklediğine işaret etti. Diğer yandan ABD Merkez Bankası yöneticilerinden agresif faiz artışına işaret eden mesajlar gelmeye devam ediyor. Federal Rezerv Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Lisa Cook, ABD enflasyonunun kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğunu söyledi ve fiyat artışları kontrol altına alınana kadar faiz artışlarının süreceğini söyledi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise FED faizinin bu yıl sonuna kadar %4’ün oldukça üzerinde olmasını beklediğini kaydetti. Yine geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, FED %4,5’te durmayabilir ifadelerini kullanmıştı. Chicago Fed Başkanı Charles Evans da, Politika faizini %4,5'in biraz üzerine çıkarmalı ve orada tutmalıyız ifadelerini kullandı. ABD politika faizi %3,25 seviyesinde ve sıradaki toplantı 2 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Beklenti 75 baz puan artış yönünde.

Bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak. Enflasyonla mücadele ve ekonomi konularının da ele alınması bekleniyor. İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD’de öncü PMI verileri takip edilecek.



USDTRY 18,584, EURTRY 18,301 ve GBPTRY 21,110 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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24/10/2022 09:21