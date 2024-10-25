Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Ekim 2024

Salı günü yaşanan üzücü terör olayı ardından dün toparlanma sürecine giren Türkiye’de Borsa İstanbul 2 gün üst üste değer kaybı yaşadıktan sonra yeniden alımlarla günü kapamyı başardı. Hem içerde hem dışarda yaşanan ve karmaşık sinyaller veren gelişmelerin de etkisiyle yatırımcıların risk alma isteğinin azaldığı bu dönemde artan volatiliteyle 8,650’leri gören endeks için bu seviyeler önemli destek noktası oluşturmakta. Bu seviyelerin altında kapanış yapılmadığı müddetçe endeksin yeniden 9,000’li seviyeleri görmesi ve bu seviyelerde tutunması yukarı yönlü trendin başladığına işaret olarak sayılabilecek. Endeks dün %1.81 oranında yükselişle günü 8,872 seviyesinden kapamayı başardı. Türk Lirası tarafında ise USDTRY’nin 34.30 sınırında takılı kaldığını görüyoruz. Dün günü 34.2460 seviyesinden tamamlasa da bugün sabah itibariyle 34.29 seviyelerinden işlem görmekte. Son günlerde yükselişini sürdüren dolar endeksinin dün hız kesmesiyle EUR ve GBP’deki değer kaybı da durarak EURTRY’nin %0.45 ve GBPTRY’nin %0.52 oranında yükselişle günü 37.16 ve 44.57 seviyelerinden noktaladığını gördük. Bu sabahın ilk saatlerinde EURTRY 37.1770 ve GBPTRY 44.4520 seviyelerinde fiyatlanmakta.

Dün her Perşembe olduğu gibi BDDK ve TCMB’nin yayımladığı rezerv ve yabancıların Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin rakamları takip edildi.

Bu verilere göre yurt dışı yerleşikler hisse senedi tarafında satış yönlü pozisyon alırken DİBS tarafında ise alım tarafında kaldıkları gözlemlendi. Açıklanan verilere göre yurt dışı yerleşiklerin yılbaşından bu yana pay piyasasında yaptıkları satış tutarı 2 Milyar 459,35 Milyon Dolar düzeyinde gerçekleşirken, DİBS tarafında gerçekleştirdiği net alım tutarı 14 Milyar 193,81 Milyon Dolar oldu

18 Ekim ile biten haftada, Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarından(KKM) 58 Milyar 336 Milyon TL tutarında azalış yaşandı. Böylece; 18 Ağustos 2023 haftasında 3 Trilyon 407 Milyar 948 Milyon TL ile zirve yapan KKM bakiyesi, sonrasındaki 61 haftalık seri boyunca yaşanan 1 Trilyon 995 Milyar 765 Milyon TL’lik azalış ile 1 Trilyon 412 Milyar 183 Milyon TL seviyesine indi(27 Ocak 2023 haftasından bu yana en düşük bakiye).

TCMB’nin Brüt Döviz Rezervleri; 18 Ekim ile biten haftada 148 Milyon Dolar tutarında artışla, 93 Milyar 791 Milyon Dolar’a yükseldi. Altın rezervleri de; aynı haftada 1 Milyar 831 Milyon Dolar artış göstererek, 65 Milyar 574 Milyon Dolar seviyesine yükseldi. Böylece, TCMB’nin toplam brüt rezervleri; önceki haftaya göre 1 Milyar 979 Milyon Dolar tutarında artışla, 159 Milyar 365 Milyon Dolarlık rekor düzeye ulaştı. Sene başından bu yana baktığımızda ise; Döviz rezervleri 962 Milyon Dolar tutarında artış gösterirken, Altın rezervlerindeki artış ise 17 Milyar 343 Milyon Dolar oldu.

Dolarizasyonun gidişatını gözlemlemek için takip edilen en önemli verilerden yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarına ilişkin veri ise yine artış göstererek moralleri bozdu. 18 Ekim ile biten haftada, Yurt İçi Yerleşiklerin Toplam Döviz Mevduatları; 2 Milyar 705 Milyon Dolar civarında artışla, 169 Milyar 636 Milyon Dolar düzeyine yükseldi. Buna rağmen, yurt içi yerleşiklerin sene başından bu yana döviz mevduatlarından 6 Milyar 520 Milyon Dolar tutarında azalış yaşandı.

Veriler dışında bu haftanın yakından takip edilen olaylarından olan Türkiye’nin BRICS toplantısına katılımı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konu hakkındaki açıklamalarıyla netlik kazandı. BRICS ailesiyle diyaloğu ilerletmeye kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan dün TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısının Türkiye'nin kararlılığını perçinlediğini söyledi. Rus lider Putin'e ev sahipliği için teşekkür eden Erdoğan, ekonomiden güvenliğe, küresel adaletsizlikten iklim değişikliğine; birçok alanda ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde idi: "Günümüz şartlarındaki sistem kendinden bekleneni veremiyor. Türkiye olarak çok taraflı platformlarda dostlarımızla bir araya gelmeye ve ortak sorunlara çözüm bulmaya önem veriyoruz. BRICS'in daha adil bir küresel sistem düşüncesine eşsiz katkılar sunduğuna inanıyoruz.Türkiye birçok bölgesel kuruluşun kurucu üyesidir. G20 üyesidir. Birçok ülkeyle işbirliği mekanizmalarımız her geçen gün gelişiyor. BRICS ailesiyle de diyaloğumuzu geliştirmeye kararlıyız." Toplantı sonrasında Türkiye’nin BRICS’e üyeliğinin Hindistan tarafından engelenddiğine dair çıkan haberler ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. BRICS üyeliğinin ağırdan alınmasına yönelik ise Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin topluluğun hızlı genişlemesine karşı olmaları sebep gösterildi.

Yurt dışı tarafta takip edilen verilerden öne çıkanlar arasında Avrupa Bölgesi imalat PMI verisi vardı. S&P Global tarafından hazırlanan verilere göre Euro Bölgesi’nde öncü imalat PMI Ekim ayında 45,9 olarak gerçekleşti. Beklenti 45,1 gerçekleşmesi yönündeydi. Öte yandan Euro Bölgesi'nde öncü hizmet PMI Ekim'de 51,2, öncü bileşik PMI ise 49,7 olarak gerçekleşti.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya’nın imalat PMI verisi beklentinin üzerinde 42,6 olarak gerçekleşti. Beklenti 40,8 gerçekleşmesi yönündeydi.

Hamburg Commercial Bank'ın başekonomisti Cyrus de la Rubia yaptığı açıklamada, "Dördüncü çeyreğin başlangıcı beklenenden daha iyi. Hizmetlerin daha hızlı bir oranda büyümesi ve imalatın bir önceki aya göre daha az hızlı daralmasıyla, dördüncü çeyrekte büyüme belirgin bir olasılık." dedi.

ABD’de açıklanan verilerden haftalık işsizlik başvuruları ise 19 Ekim ile biten haftada 15 bin azalarak 227 bin seviyesine düştü. Piyasa beklentileri, işsizlik maaşı başvuru sayısının 242 bin olması yönündeydi.İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 241 binden 242 bine revize edildi.Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 12 Ekim ile biten haftada 28 bin kişi artarak 1 milyon milyon 897 bine yükselerek üç yılın en yüksek rakamı oldu. Analistler, iş gücü piyasasının nispeten dayanıklı kalmaya devam ettiğini belirterek, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın Fed'in gelecek toplantılarında agresif faiz indirimi yapmaktan kaçınacağı beklentilerini güçlendirdiğini kaydetti.

Dolar endeksine baktığımızda son günlerde sürekli artış yaşayan endeks dün uzun zamandan sonra %0.36 oranında gerileyerek 104.06 seviyesine geldi. Altın tarafında ise dün yükseliş hafif de olsa devam ederek %0.75 oranında gerçekleşerek 2,736 usd seviyesine ulaştı.

Bugün Türkiye’de Kapasite kullanım oranı ve imalat güven endeksi verileri açıklanacak. ABD’de ise öncü dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.