Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Ekim 2024

Bugün güne başlarken dün piyasa kapanışının hemen öncesinde gerçekleşen üzücü bir terör olayı bilgisi ile güne başlıyoruz. Son günlerde Türkiye hükümetinin iç tarafta barış ve açılım temalı söylemlerine tezat gidercesine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin Ankara, Kahramanzkazan’daki tesislerine terör saldırısında bulunuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 şehit ve 22 yaralı olduğunu açıkladı. Terör saldırısını düzenleyen terör grubuna dair henüz net bir bilgi yer almazken, olay sonrasında BRICS görüşmesi için Kazan’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan şu açıklama geldi: “Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır. Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir. Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır.”

Son dönemde PKK’ya silahları bırakın çağrısında bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli ve buna destek veren açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ardından böyle bir olayla karşılaşılması büyük bir şok etkisi yarattı. Bu üzücü gelişmeler ile BIST100 günü %1,4 oranında geri çekilmeyle 8,714 seviyesinden kapadı. Türk Lirası tarafta ise Amerikan dolarına karşı yatay bir kapanış gerçekleşti. USDTRY günü 34.2840 seviyesinden tamamlarken bugün açılışta 34.2780 seviyesinden fiyatlanmakta. EURTRY sabah açılışta 37.093 ve GBPTRY ise 44.315 seviyelerinden işlem görmekte.

Dün takip edilen haber başlıklarından bir tanesi de Morgan Satnley’nin Türkiye için yılsonu USDTRY ve enflasyon tahminlerine ilişkin açıklama oldu. Morgan Stanley “Bekleme Oyunu” isimli yayımladığı raporda, Türkiye’nin Dolar/TL ve enflasyon tahminlerini paylaştı. Morgan Stanley, yayımladığı raporda, “Görüşümüze göre, Türkiye'de TCMB'nin enflasyonu düşürmeye odaklanmaya devam etmesi TL’yi destekliyor.” ifadelerini kullandı. Raporda, 2024 sonu dolar/TL için 36 tahminlerine göre daha güçlü gelebileceği belirtilirken, 2025 sonu için dolar/TL tahmini 43 seviyesinde korundu. 12 aylık enflasyon beklentilerinin yüzde 27 olduğunu belirten Morgan Stanley, 24 aylık vadeli enflasyon beklentilerini ise yıllık yüzde 18 seviyesinde tuttu.

Diğer olumlu bir yorum ise JPMorgan’dan geldi. JPMorgan'ın Yönetici Direktörü Gökhan Özkan bulunduğu Türk lirası varlıklara ilişkin değerlendirmelerde Türkiye'nin yeniden cazip bir pazar haline geldiğini söyledi. Özkan, Türk bankalarının değerleme seviyelerinin, yabancı yatırımcılar için cazibesini koruduğunu ve son dört ay içinde gerçekleşen Rabobank Türkiye'nin Rönesans Holding'e satışı ve Lübnan'ın Bank Audi'sinin Türkiye'deki iştiraki olan Odeabank'ın satışı ile kendini gösterdiğini belirtti.

Son olarak yurt dışı kurumlardan gelen açıklamalara HSBC Ekonomisti Melis Metiner’in yorumları eklendi. HSBC, Türkiye ile ilgili son analizinde Türkiye'nin büyüme, cari denge ve enflasyon gibi makro ekonomik göstergelerine yönelik saptamalarda bulunurken, enflasyonun ılımlı bir seyre ulaşmasına rağmen hâlâ yüksek olduğu mesajını verdi. HSBC Ekonomisti Melis Metiner tarafından hazırlanan analizde, Türkiye'de ekonomik dönüşümün kapsamlı bir biçimde rayında olduğu belirtildi. Notta ödemeler dengesi dinamiklerinin önemli ölçüde iyileşme sergilediği ifade edildi.Metiner notunda enflasyonun ılımlı olduğunu ancak rahatlayabilmek için henüz çok yüksek seviyelerde olduğunu belirtti. Metiner, parasal gevşemenin Türkiye'de önümüzdeki sene daha rahat bir şekilde başlayabileceğine inandıklarını belirtti.

Yurt dışı tarafta takip edilen verilerden ABD’de 2. El konut satışları Eylül’de aylık %1 geriledi. İkinci el konut satışları, Ağustos'ta yüzde 2 azalışla 3,88 milyon adet olarak kayıtlara geçmişti. Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre ise ikinci el konut satışı sayısı yüzde 3,5 azaldı.

Dolar endeksi ise faiz indiriminin bir önceki 50 baz puanlık indirimden daha düşük olacağı beklentileri ve Trump’ın son anketlerde öne geçmesi ile yükselişini dün de sürdürdü. 104.09 seviyesinden başladığı günde 104.52 seviyelerine kadar yükselen endeks, günü 104.43 seviyesinden tamamladı.Doların güçlü seyrine paralel EURUSD ve GBPUSD gerilemelerini devam ettirerek günü 1.0783 ve 1.2920 seviyelerinden tamamladı. Altında rekor seviyeler sonrası kar alımlarına bağlı olabilecek geri çekilme hareketleri görmekteyiz. 2758 seviyelerinden 2708’e kadar düşen altındaki düşüş, %1.13 ile 2,728 seviyesinde gün noktaladı. Brent petrol’de ise %1,10 oranında bir düşüş yaşanarak 75.20 usd seviyesine ulaşılarak günü kapadık.

Bugün Türkiye’de TCMB PPK özeti takip edilecek. Yurt dışı tarafta ise PMI verileri ve ilaveten ABD’de yeni konut satışları ve işsizlik başvuruları verileri karşılanacak.