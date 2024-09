Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Eylül 2024

Dün yeni haftaya sakin bir giriş yapıldı. Türkiye borsasında hacimsiz bir gün geride kalırken volatilite de %1.2 dolaylarında gerçekleşti. Günü çok hafif satıcılı 9,887 seviyesinden kapayan borsada jeopolitik gerginliklerin endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesi bekleniyor. Özellikle dün piyasa kapanışından sonra haberlere yansıyan İsrail’în Lübnan’a saldırısı ortadoğu’daki gerginliği artırırken Türkiye için de olumsuz bir gelişme olarak not alındı. İsrail’den gelen açıklamaya göre yapılan saldırının belirli bir hedefe yönelik olduğu öne sürüldü.

Türk Lirası’na baktığımızda son günlerde yaşanan hafif yükseliş ardından dün hafif değer kaybederek günü 34.13 seviyesinden tamamlayan USDTRY, bugün sabah saatlerinde 34.15 seviyesinden işlem görmekte. EURTRY 37.997, GBPTRY ise 45.617 seviyesinde işlem görmekte.

Dün Türkiye piyasalarını ilgilendiren haber başlıklarına bakıldığında S&P Global Ratings’in Türkiye’nin 1 Kasım’da beklenen not değerlendirmesi öncesinde verdiği demeç dikkatleri çekti. S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill not artışına ilişkin verdiği demeçte, "Net rezervlerdeki iyileşme ve cari açığın hızlı şekilde daralması çok önemli. Not artışı kararı büyük ölçüde bu iki faktöre bağlı diyebiliriz. Ayrıca, Türkiye'nin enerji ve altın ithalatındaki gerileme de çok önemli gelişme. Bu arada, not kararı için TCMB’nin faiz politikasına da bakacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca Cari açığın çok hızlı şekilde daraldığını ve bu yıl için cari açığın gayrisafi yurtiçi hasılanın % 1'inin biraz üzerinde seyretmesini beklediklerini ifade eden Gill, Brent petrol fiyatlarının düşmeye devam etmesinin, cari açıktaki daralmaya katkı sunduğunu da sözlerine ekledi. Gill olumlu yorumlarına ilave olarak son dönemdeki gelişmelere ilişkin “Bizim için önemli sorulardan biri Türkiye'de kamu maliyesinin yönünün ne olacağı. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için yetkililerin tüketici talebini azaltması gerekiyor, bu da daha düşük büyüme anlamına gelir ve daha düşük büyüme genellikle daha zayıf mali sonuçlara yol açabilir. Bahsettiğim gibi not kararı için gözden geçirilecek birçok gösterge var. Türkiye'deki ekonomi politikası değişiminin bir yıllık bir düzeltme değil, ekonomiyi enflasyondan arındırmak için çok yıllık bir süreç olduğu göz önüne alındığında, kendimize Türk hükümetinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca politikaya bağlı kalıp kalmayacağını sormak zorundayız” yorumunda bulundu. Hatırlanacağı üzere Türkiye'nin makroekonomi politikalarındaki değişimin ardından Fitch Türkiye'nin uzun vadeli YP kredi notunu son değerlendirmesinde "BB-"ye, Moody's iki basamak artışla "B3"ten "B1"e ve S&P Global Ratings de "B"den "B+"ya yükseltmişti.

Yurt dışı tarafta Avrupa ve Amerika’dan gelen PMI verileri takip edilirken genel olarak tüm bölgelerden gelen veriler hayal kırıklığı yaşattı. Almanya’da Hizmet PMI verisi 50,6 ile son 6 ayın ve İmalat PMI verisi 40,3 ile son 12 ayın en düşük seviyesinde, beklentiler altında kalırken Avrupa Bölgesinden gelen Hizmet ve İmalat PMI’ları da 50,5 ve 44,8 ile hem bir önceki açıklanan rakamlardan hem de beklenti rakamlarından daha düşük gelmiş oldu. İngiltere’ye baktığımızda ise yine beklentileri karşılayamayan rakamlar en azından 50 eşik seviyesi üzerinde kalarak daha umut verici bir tablo çizdi. İngiltere Hizmet ve İmalat PMI sırasıyla 52,8 ve 52,9 seviyelerinden gerçekleşti. Son olarak ABD’ye bakıldığında hizmet alanında toparlanmayı işaret eden veri %55,4 ile beklenti olan 55.2 üzerinde gelirken İmalat PMI ise 47 ile hem beklentinin hem de 50 eşik değerin altında kalarak imalat sektöründeki daralmaya dikkat çekti.

Gün genelinde gelen veri açıklamaları ardından Dolar endeksi hafif değer kazanark günü 100.91 seviyesinden tamamlarken, EURUSD Avrupa tarafından gelen zayıf verilere paralel günü %0.46 oranında düşüşle 1.111 seviyesinden tamamaldı. İngiliz sterlini ise AVrupa’ya kıyasla dah agüçlü gelen PMı verilerin de etkisiyle Dolara karşı %0.2 değer kazanarak günü 1.3350 seviyesinden tamamladı. Altın tarafında ise Fed açıklaması sonrası görülen agresif yükseliş ardından dün daha sakin bir seyir izlendi. Günü %0.2 oranında bir artışla 2,650 usd seviyesinden tamamaldı. Ortadoğu’daki gerginliğin de artmasıyla güvenli liman olarak görülebilecek altındaki değer artışının devam etmesi beklenmekte.

Bugün tek takip edilecek veri olarak Almanya’da açıklanacak IFO iş iklimi ve güven endeksi verisi takip edilecek. Türkiye veri takviminde ise Kapasite kullanım oranı ve imalat güveni verileri yer almakta.

24/09/2024 08:52