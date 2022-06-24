Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Haziran 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası kurulu dün gerçekleştirdiği topantıda piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini %14 seviyesinde sabit bıraktı. “Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleşmiş, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olmuştur.” Açıklaması yapılan karar metninde, “Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak, gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır.” İfadelerine yer verildi. Ayrıca, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla, dezenflasyonist sürecin başlayacağının ön görüldüğü belirtildi.



ABD Yatırım Bankası JP Morgan, TCMB’den yılın geriye kalanında da bir faiz değişikliği beklemediğini açıkladı. Ayrıca banka, karar metninde bulunan, “Gerekmesi durumunda ilave tedbirler uygulamaya alınacak.” İfadelerine atıfta bulunarak, bu ihtiyacın ne zaman ve nasıl ortaya çıkabileceğine ve hangi ek önlemlerin alınabileceğine dair bir referansın bulunmadığını ifade etti. JP Morgan, TCMB politikasını sıkılaştırma niyeti göstermiyor açıklamasını yaptı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net uluslararası döviz rezervleri 771 milyon dolar gerilemeyle, 7 milyar 380 milyon dolar olarak açıklandı. 20 yılın en düşük seviyesini gören net rezervler dışında brüt rezervler de 1 milyar 339 milyon dolar düşüşle, 59 milyar 449 milyon dolar olarak açıklandı.



ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadele taahhüdünün koşulsuz olduğunu ifade ederek, iş gücü piyasasını etkilemeden enflasyonu düşürmenin çok daha zor hale geldiğini ve işsizliğin yükselme riski olduğunu söyledi. Ayrıca Powell, geriye dönüp bakıldığında enflasyonu hafife aldıklarını itiraf ederek, enflasyonun geçici olmadığını söyledi. Resesyonun ise kaçınılmaz olmadığını söyleyen Powell, bu yıl büyümenin güçlü olmasını beklediğini belirtti.



Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri Ukrayna ve Moldova’ya aday ülke statüsü verilmesini kararlaştırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kararı zafer olarak değerlendirdi. AB adaylık statüsü, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde AB’ye katılım müzakerelerinin yolunu açıyor. Ancak katılım müzakerelerinin başlaması bile yıllar alabilir.



USDTRY 17,362, EURTRY 18,307 ve GBPTRY 21,323 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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24/06/2022 08:50