Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Mart 2022

Rusya-Ukrayna savaşında 1 ay geride bırakılırken, bugün Nato liderleri Brüksel’deki Nato karargahında toplanacak. Toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 30 Nato ülkesinin devlet ve hükümet başkanları katılıyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin de toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanması bekleniyor. Brüksel, Nato zirvesinin ardından G7 zirvesi ve AB liderler zirvesine de ev sahipliği yapacak. Toplantılardan Ukrayna’ya çeşitli alanlarda yardım ve Rusya için yeni yaptırım kararları çıkması bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin önümüzdeki iki kış için ABD’den gaz tedariğinde öncelik isteyeceğini açıkladı. Bugün yapılacak görüşmelerde ele alınması beklenen konu, AB’nin Rus gazına olan bağımlılığından kurtulabilmesi için önem taşımakta. AB’nin doğalgaz tedariğinde %40 ile Rusya 1. Sırada.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in bir sonraki toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan artırmaya açık olduğunu ve veriler gerekli olduğunu söylüyorsa Fed'in bilançosunda indirime başlayacağını söyledi. Cleveland Fed Başkanı Mester ise, enflasyonu dizginlemek amacıyla bu yıl bazı toplantılarda 50 baz puanlık faiz artışından yana olduğunu söyledi. Mester faiz artışında daha agresif olmaları gerekebileceğini ve 2022 sonunda faizin %2.5 olabileceğini ifade etti. Fed bu ayki toplantıda 25 baz puan artış ile politika faizini 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti.

İngiltere’de yıllık enflasyon %6,2 ile 1992’den beri en yüksek seviyeyi gördü. Yükselişteki en büyük etkenin enerji ve emtia fiyatları olduğu belirtiliyor. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise, Ukrayna’da devam eden savaşın ekonomik toparlanma üzerinde risk oluşturduğunu belirterek, büyüme tahminlerini düşürdüğünü açıkladı. 2022 büyüme tahminleri %6’dan %3,8’e düşürüldü. 2022 TÜFE tahmini ise %4’ten %7,4’e yükseltildi. Bakan, "Ekonomide daha fazla kötüleşmeye hazırlıklı olmalıyız." Açıklamasını yaptı.

Bugün gözler Brüksel’de Nato ve G7 zirvelerinden gelecek açıklamalarda olacak. Türkiye’de TCMB PPK toplantı özeti, Euro Bölgesi, İngiltere, ABD imalat/hizmet PMI verileri ile ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ABD’de bazı Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

USDTRY 14,824 seviyelerinde fiyatlanırken, EURTRY 16,280 ve GBPTRY 19,605 ile fiyatlanmakta.

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24/03/2022 10:18