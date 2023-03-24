Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Mart 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dün gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi ve %8,50 seviyesinde sabit bıraktı. Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlandığı belirtilen karar metninde, kurul, para politikası duruşunun, fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir ifadelerine yer verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Mart ayında tüketici güveni bir önceki aya göre %2,9 oranında azaldı ve 80,1 değerini aldı. Alt endekslere bakıldığında sadece mevcut dönemde hanenin maddi durumu bir önceki aya göre %0,8 artış göstedi ve 66,0 değerini aldı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi %5,5 gerilemeyle 79,6, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi %3,3 gerilemeyle 83,0 ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi %2,7 gerilemeyle 92,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksinin 100’ün altında değerlenmesi tüketici güveninde kötümserliğe işaret ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 Ocak ayı veilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %9,7 seviyesinde gerçekleşti.



İngiltere Merkez Bankası beklentilere paralel olarak 25 baz puan artış kararı aldı ve politika faizini %4,25 seviyesine çıkardı. Yaşanan baknacılık krizine de deyinilen kara metninde, Birleşik Krallık bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve güçlü likidite pozisyonlarını koruduğu ifade edildi.



İsviçre Merkez Bankası da Credit Suisse krizi sonrası ilk toplantısında faiz artışlarına devam etti ve 50 baz puan artışla faiz oranını %1,50 seviyesine çıkardı. Karar metninde Credit Suisse krizine de yer verilirken, bankadaki hisse kayıplarının geçen haftaya damga vurduğu belirtildi. Merkez Bankasının büyük miktarda likidite sağladığı ifade edilirken, bu kredilerin teminatlı ve faize tabi olduğu açıklandı.



ABD’de haftalık isşzilik maaşı başvuruları artış beklentilerine rağmen tarihi düşük seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 197 bin beklentisine karşın bir önceki haftaya göre bin kişi azalarak 191 bin olarak açıklandı.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin yeni F-16 savaş uçaklarını ve mevcut F-16 filosu için modernizasyon kitlerini alması gerektiğini, bunun NATO için önemli olduğunu söyledi.



Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Rusya’ya karşı yaptırımların delinmesi veya çevresinden dolaşılmasını önleyecek yeni unsurlar içeren 11’inci yaptırım paketini hazırladıklarını açıkladı.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov nükleer riskin son on yılların en yüksek seviyesinde olduğunu ve Moskova’nın Ukrayna’daki savaş nedeniyle Washington ile fiili bir açık çatışma içinde olduğunu söyledi.



Bugün İngiltere perakende satışlar, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD öncü imalat/hizmet PMI verileri açıklanacak.



USDTRY 19,053, EURTRY 20,635 ve GBPTRY 23,405 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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24/03/2023 08:51