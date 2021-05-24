Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Mayıs 2021

Geçtiğimiz Haftanın son işlem gününde veri bakımından oldukça sakin bir gün geçiren yurt içi piyasada Türk Lirası son günlerde ABD tarafında artan enflasyon baskısı sebebiyle negatif yönde etkilenmeye devam ederek USD karşısında günü %0.4 değer kaybıyla haftayı tamamladı.

Türkiye’de takip edilen haber akışında vaka sayılarının uzun zamandan sonra 8,000’in altına düşmesi ve Sağlık Bakan’ı Koca’nın yapılan aşı anlaşmalarıyla yakın zamanda ülkenin çoğunluğunun aşılanacağını açıklaması olumlu haber akışı olarak karşımıza çıktı. Haftanın ilk gününde ise önemli bir veri akışı bulunmazken gözler Hazine’nin düzenleyeceği Tahvil ihalelerinde olacak.

Yurt dışı tarafa baktığımızda haftanın son günü ABD ve Avrupa’nın açıkladığı kuvvetli hizmet ve imalat PMI verilerine paralel dünya hisse senedi piyasalarının genelinde alıcılı bir gün geride bırakıldı. ABD, yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk kez günde 30.000'den az yeni Covid vakası kaydetmesiyle oluşan pozitif hava, Dolar endeksinin günü %0.2 artıda kapamasına olanak sağladı.

Ekonomik veri takviminin yoğun olduğu bir gün geride bırakıldı. Yatırımcılar ABD’nin açıkladığı öncü Mayıs ayı PMI verilerini yakından takip etti. İmalat ve hizmet verileri beklentilerin üzerinde sırasıyla 61,5 ve 70,1 seviyelerinde gerçekleşti. Nisan ayı mevcut konut satışları ise 6,07 milyonda yer alan tahminlerin altında 5,85 milyon seviyesinde gerçekleşti. Avrupa tarafında ise Almanya, duyurduğu Mayıs ayı imalat PMI öncü verisinde beklentilerin altında 64 seviyesinde kalırken, AB bölgesini kapsayan veriler ise beklentilerin üzerinde sırasıyla 62,8 ve 55,1 seviyelerinde gerçekleşti. Veriler Birleşik Krallık tarafında beklentilerin üzerinde sırasıyla 66,1 ve 61,8 seviyelerinde açıklandı. İngiltere’nin paylaştığı GFK güven endeksi ise tahminlerden daha iyi olarak -9 seviyesinde gerçekleşti.

Hafta genelinde Avrupa ülkelerinin birinci çeyrek büyüme verilerinde revizeye gidilip gidilmeyeceği takip edilirken ABD’de tüketici güveni ve kişisel gelir ve harcamaları verileri yakından takip edilecek. Haftanın ilk gününde ise veri takvimi oldukça sakin.

Kur tarafına baktığımızda Cuma gününe 8,3830 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,4180 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,2540, GBPTL kuru ise 11,9170 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,42 EUR/TL 10,2630 GBP/TL kuru ise 11,9150 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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24/05/2021 09:09