Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Ocak 2020

Hatırlanacağı üzere 16 Ocak’ta gerçekleşen PPK toplantısında 75 bp faiz indirimine giden TMCB, politika faizini %11,25’e düşürmüştü.Merkez,dün de PPK toplantı özetini yayınladı. Para politikasında jeopolitik risklere dikkat çekilirken risk primindeki düşüşün de para politikasını desteklediğine vurgu yapıldı. Öte yandan özette Para politikasındaki temkinli duruşun devam edeceği, veri akışına bağlı olarak parasal duruşun şekilleneceği ifadeleri yer aldı.

Yurt dışı tarafta ise dün Avrupa Merkez Bankası ,2020'nin ilk toplantısında beklentilere paralel olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Politika faizi sıfır, mevduat faizi yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te bırakıldı.

Açıklamada enflasyon hedefine yaklaşana kadar faizlerin mevcut düzeyde ya da daha altında olacağı belirtildi. Ayrıca tahvil alım programında da herhangi bir değişikliğe gidilmezken ihtiyaç duyulması halinde sürece devam edileceği ve ilk faiz artırımı gerçekleştirildiği zaman programın bitirileceği vurgulandı.

ABD tarafındaki verilere bakıldığında haftalık işsizlik maaşı başvuruları 18 Ocak'ta sona eren haftada 6 bin artışla 211 bin oldu. Beklenti 214 bindi. Başvurular böylece 6 haftada ilk kez arttı

Brexit tarafında ise İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 31 Ocak’ta İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çekilmesi şartlarını özetleyen yasayı onayladı. Kraliçe’nin onayı formalite olsa da tasarıların kanunlaşabilmesi için gerekliydi.

Hafta başında Brexit Yasası’nın parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’ndan geçip, Lordlar Kamarası’nda ise bazı değişikliklere uğrayarak geri gönderilmişti. Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarası’ndaki çoğunluğunu kullanarak değişiklikleri iptal etmiş ve tasarıyı yeniden Lordlar Kamarasına yollamıştı. Kraliçe’nin onayı Brexit Bakanı Steve Barclay’in Twitter hesabından duyuruldu. Açıklamada “Majesteleri Kraliçe, Brexit Tasarısı’na kraliyet onayını verdi. Böylece Brexit Tasarısı Brexit Yasası olmuş oldu. Yasalara göre bu, İngiltere’nin 31 Ocak’ta AB’den ayrılmasını sağlıyor” denildi.

İngiltere AB’den 31 Ocak’ta ayrıldıktan sonra Brexit sonrası ticaret işbirliğine odaklanan bir geçiş dönemi başlayacak.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9279 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9301 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5557 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,7797 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9316 , EUR/TL kuru 6,5531 , GBP/TL kuru ise 7,7854 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Almanya, İngiltere ve Euro Bölgesi’nden Hizmet ve İmalat PMI verileri , Amerika’dan Üretim PMI verisi takibimizde olacak.

24/01/2020 10:02