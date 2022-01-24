Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Ocak 2022

Türkiye İstatistik Kurumu, geçtiğimiz hafta Ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Ocak’ta 2021'in Aralık ayına göre endeks %6,2 arttı. Aralıkta 68,9 seviyesinde olan endeks, Ocak’ta 73,2'ye yükseldi. Endeksin 100’ün altında kalması tüketici güveninde iyimser havanın henüz sağlanamadığına işaret ediyor.



Deutsche Bank, yayınladığı bir araştırma raporunda, kur korumalı mevduat uygulamasının, Türk lirasında değer kaybı yaşanması halinde mali yükü artıracağını ve Türkiye'nin şu an Türk lirasındaki değer kaybına karşı daha hassas hale geldiğini söyledi. “2022’nin ilk çeyreğinde politika faizinde büyük bir artış olacağına dair görüşümüzü koruyoruz.” diyen Deutsche Bank, enflasyonun da Mayıs ayına kadar yükselmeye devam edeceğini düşündüklerini dile getirdi.

New York merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında yayımladığı değerlendirme notunda, Merkez Bankası’nın fiyat dinamikleriyle ilgili genel bir değerlendirme yapacağını söylemesine ragmen, bunun ne kadar süreceğine dair hiçbir yönlendirme sunmadığını belirtti. JP Morgan ekonomistleri, gelecek aylarda politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemediklerini, fakat ekonomik temeller tersini gösterse de faiz indirimi ihtimalinin daha yüksek olduğu değerlendirmesini yaptılar.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’de yıllık enflasyonun yılın çoğunda %2’lik hedefin üzerinde kalacağını, ancak pandemi kontrol altına alınırsa enflasyonun %2’ye doğru gerilemeye başlayacağını belirtti.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise, 2022 Davos Gündemi toplantısında açıklamalarda bulundu. Lagarde, "Ekonomideki toparlanma beklentilerimizi aştı. Bir yıl önce bu kadar hızlı ve güçlü bir şekilde toparlanacağımızı bilmiyorduk." dedi. Lagarde, enflasyonun kontrolden çıkmasını beklemediklerini belirterek, "Enflasyona karşı doğru politika tepkisi belirlemek çok kritik olacak." diye konuştu.

Çarşamba günü FED toplantısı gerçekleşecek. Piyasa beklentisi FED’in Mart ayına ilişkin faiz artışı sinyali vermesi yönünde. Perşembe gün ise Türkiye’de 2022’nin ilk enflasyon raporu açıklanacak.



Döviz kurları tarafında, TCMB’nin geçen hafta faizleri sabit bırakması ile beraber sınırlı düşüş görülse de, genel olarak yatay görünümün korunduğunu gördük. Haftanın ilk işlem gününde USDTRY 13,464, EURTRY 15,240 ve GBPTRY 18,232 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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24/01/2022 15:30