Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Ocak 2025

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 36 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyen endekste, seansın sonunu sadece yüzde 0,07 oranında artışla 10.112,76 seviyesinden tamamladı.

Dün, Türkiye’de tüm dikkatler; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB)’nın düzenleyeceği Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak kararlardaydı. Açıklanan kararlarda; Politika Faizi, beklentilere paralel olarak 250 baz puan indirilerek yüzde 45,00 seviyesine çekildi. Karar metninde: Ocak ayı enflasyonun öngörülerle uyumlu düzeyde artmasının beklenildiğine atıfta bulunulurken, ‘’Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.’’ şeklindeki ifade ise aynen korundu.

Dün, TÜİK ve TCMB’nin birlikte hazırladıkları 2025 yılı Ocak ayına ait Tüketici Güven Endeksi ise; Aralık ayındaki 81,3 düzeyinden yüzde 0,4 oranında azalarak 81,0 olarak gerçekleşti.

Avrupa tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD Başkanı Donald Trump dün akşam saatlerinde yaptığı konuşmada, faiz oranlarının düşürülmesi çağrısında bulundu. Ancak gümrük vergileri konusunda net bir açıklama yapmaması, doların değer kaybetmesine neden oldu. Trump'ın göreve başlamasından sonra beklenen tarife duyurularının yapılmaması, doların haftalık bazda yüzde 1’den fazla değer kaybetmesine yol açtı.

Altın, Başkan Donald Trump'ın Avrupa'ya yönelik son gümrük vergisi tehdidi ve daha fazla faiz indirimi için yaptığı baskıların sonucunda, Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye yakın seyrediyor.

Külçe altın 2700 doların üzerinde işlem görüyor ve yeni ABD yönetimi altındaki küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğe bağlı olarak güvenilir liman talebiyle desteklenen yaklaşık yüzde 2'lik haftalık bir artış yolunda ilerliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın OPEC ve fiili lideri Suudi Arabistan'a ham petrol üretimini artırmaları ve fiyatları düşürmeleri yönünde baskı yapmasının ardından petrol fiyatları geriliyor.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 50 sent düşüşle varil başına 77,95 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) 31 sent düşüşle 74,31 dolara geriledi.

Kripto para piyasasında ise Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 105 bin dolar civarında işlem görmekte.

Paritelerde USD/TRY 35.70 EUR/TRY 37.35, GBP/TRY 44.31 seviyelerinde işlem görüyor.