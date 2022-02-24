Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24 Şubat 2022

Geçtiğimiz saatlerde Rusya Devlet Başkanı Putin Donbas’a özel askeri Operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna ise, Rusya’nın bir çok kenti vurduğunu, bunun geniş çaplı bir işgal olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları bugün duyuracağı açıklandı. Önceki saatlerde Biden Rusya gazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesine ve firma yetkililerine yaptırım uygulama kararını açıklamıştı.

Türkye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Afrika gezisi dönüşünde Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin iki ülke ile siyasi, askeri, ekonomik ilişkileri olduğunu belirterek, "İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil" dedi. Erdoğan, krizle ilgili NATO'nun artık tavrını belirlemesi gerektiğini söyledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, yaşanan jeopolitik gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2019 yılında Türkiye’ye gelen turistlerin %16’sının Ruslardan oluştuğu hatırlatılarak, Rusya-Ukrayna gerginliğinin etkilerine bağlı olarak turistlerin satın alma gücünün azalabileceğini ve bunun da Türkiye açısından olumsuz olacağı ifade edildi. Enerji fiyatlarında görülebilecek yeni artışların Türkiye'de enflasyonun kontrolünü iyice zorlaştıracağına dikkat çekilen açıklamada, enflasyonunun 2022'de ortalama %49,5 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ve bunun S&P olarak derecelendirdikleri tüm ülkeler arasında en yüksek seviye olduğu belirtildi.



Türkiye’de Aralık ayından bu yana uygulanan kur korumalı mevduatla ilgili bugün yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 31 Aralık 2022’ye kadar açılan hesaplar bu destekten faydalanabilecek.

Euro Bölgesi tüketici fiyatları Ocak ayında önceki yıla göre %5.1 ile beklentilere paralel olarak artış kaydetti​. Aylık bazda ise artış %0,3 oldu.

Yaşanan son gelişmeler ile Petrol fiyatları 2014 yılında bu yana en yüksek seviyeyi görerek; varil fiyatı 100 doları aştı. USDTRY 13,950 seviyelerinde fiyatlanırken, EURTRY 15,700 ve GBPTRY 18,850 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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24/02/2022 09:18