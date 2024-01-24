Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 24.01.2024

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılının ilk tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. Buna göre Ocak ayında tüketici güven endeksi, Aralık ayındaki 77,4 seviyesinden %3,9 oranında artarak 80,4 oldu. Böylelilke endeks son 7 ayın en yüksek seviyesine yükselmiş oldu. Alt endekslere bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu 63,4’ten 67,2’ye, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 76,1’den 79,5’e, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 75,8’den 77,2’ye ve gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 94,5’ten 97,9’a yükseldi. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük değer alması tüketici güveninde iyimserliğe, 100’den küçük değer alması ise tüketici güveninde kötümserliğe işaret ediyor.



Uzun süredir gündemde olan İsveç’in NATO üyeliği geçtiğimiz akşam TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström kararın ardından “TBMM’ye teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Türkiye ile NATO’da yakın işbirliği yapacağız. Uzun bir yolculuktu.” Açıklamasını yaptı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise yaptığı açıklamada, “Türk Parlamentosunun İsveç’in NATO’ya giriş başvurusunu onaylayan oylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Başkan Biden için önemli bir öncelikti.” İfadelerini kullandı. İsveç’in NATO üyeliğinin tamamlanması için son olarak Macaristan’ın onayı bekleniyor.



ABD merkezli banka Wells Fargo 2024 yılı dolar/TL tahminini açıkladı. Yayımlanan raporda, 2024 yılının ilk çeyreğinde dolar/TL’nin 31 seviyesine yükseleceği, yılın ikinci çeyreğinde ise 30,50 seviyesine gerileyeceği tahmin edildi. Yılın üçüncü çeyreğinde kurun 30 seviyesine, son çeyrekte ise 29,50 seviyesine çekileceği de öngörüldü. Banka 2025’in ilk çeyreğinde kurun 29, ikinci çeyreğinde ise 28,50 olacağını tahmin etti. Yayımlanan raporda, ABD’nin resesyondan kaçınmasını beklendiği belirtilse de, yıl ilerledikçe ABD büyümesinin yavaşlayacağı ve FED’in bu yılın 2. çeyreğinden itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı öngörüldü. Raporda, “Genel olarak, yıl ilerledikçe ABD dolarının G10 ve gelişmekte olan para birimleri karşısında ılımlı bir şekilde değer kaybetmesini bekliyoruz.” İfadeleri kullanıldı.



ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius, FED’in ABD ekonomisinde yumuşak bir iniş gerçekleştirme yolunda ilerlediğini söyledi. Hatzius, Mart ayında faiz indiriminin mantıklı olacağını da söyledi. FED Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon %2’ye dönmeden önce faiz indirimi yapmak istediği yönündeki yorumunu da hatırlatan Hatzius, “Burada kesinti yapmalarının gerekli olduğunu düşünmüyoruz, ancak bu sinyallerle tutarlı olacaktır. İşten çıkarmalar çok çok düşük olmaya devam ettiği için işgücü piyasasın sağlam durumda.” İfadelerini kullandı.



Bugün ABD, Euro Bölgesi ve İngiltere’de öncü hizmet ve imalat PMI verileri ön planda olacak.



USDTRY 30,286, EURTRY 32,920 ve GBPTRY 38,512 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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