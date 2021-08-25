Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Ağustos 2021

Haftaya olumlu tarafta başlayan Türk lirası Salı gününü de hafif değer kazançlarıyla tamamladı. Önemli bir veri akışının olmadığı günde rezervlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen açıklamalar pozitif etki yarattı. Son dönemde cari açıktaki olumlu gidişata ek olarak Çin, Katar ve son olarak Güney Kore ile yapılan swap anlaşmalar sonucu brüt rezervler 109 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan cari açığı fazlaya dönüştürme hedefleri yanında önümüzdeki süreçte planlanmış işlemlerin de tamamlanmasıyla rezervlerin 115 milyar dolar üzerine çıkarma hedefleri olduğunu belirtti. Pozitif havaya destek olabilecek diğer iki haber başlığı ise Credit Agricole Araştırma Direktör’ünün Jackson Hole sempozyumundan çıkacak mesajların güvercin olacağı ve Goldman Sachs’ın FED’in bir sonraki adım için Kasım ayına kadar bekleyeceği yönündeki beklentilerine dair açıklamalar olarak karşımıza çıktı. Bugün yurt içinde Ağustos ayı kapasite kullanım oranı ve Reel kesim güven endeksi verileri izlenecek.

Yurt dışı tarafa baktığımızda ABD hisse senetleri günü artıda tamamlarken Avrupa’da sadece İngiltere ve Almanya borsalarında kazançlar görüldü. Kazançlardaki baskılanma delta varyantı ve daha sıkı para politikası beklentilerine atfedilmekte. Öte yandan, olumlu tarafta ise Pfizer/Biontech aşısının ABD'de tam onay alması ve delta varyantı sorunlu noktaların çoğunda vakaların düşmesiyle birlikte, özellikle güçlü şirket kazançlarının ardından küresel ekonomik toparlanmanın ivmesi konusunda iyimserlik artmakta. Morgan Stanley Wealth Management'ın pazar araştırması ve stratejisi başkanı Dan Skelly, bir Bloomberg TV röportajında "Virüsün yeni dalgaları ile piyasaların ve ekonominin buna nasıl tepki verdiği arasında biraz ayrışma görmeye başlıyoruz. Önümüzdeki haftalarda virüs endişelerinin azalmasını bekliyoruz." Şeklinde açıklamalarda bulundu. Dün açıklanan Almanya 2Ç büyüme verisi’nin %1.6’ya revize edilmesi ve ABD Temmuz ayı yeni konut satışlarının geçen aya göre %1 artış göstererek 697bin beklenti üzerinde 708bin olarak açıklanması da günün pozitif haberleri arasında yerlerini aldı. Bugün takip edilecek veriler arasında Almanya IFO beklentileri ve ABD Temmuz ayı öncü dayanıklı mal siparişleri yer almakta.

Kur tarafına baktığımızda, haftanın son gününe 8.428 seviyelerinden başlayan USDTRY kuru günü 8.41 seviyesinden tamamladı. EURTRY kuru 9.8950 GBPTRY kuru ise 11.5460 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise USDTRY 8.4190, EURTRY 9.8870 , GBPTRY ise 11.5550 seviyelerinde işlem görmekte.

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25/08/2021 08:42