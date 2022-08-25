Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Ağustos 2022

ABD Merkezli Finans Şirketi Wells Fargo, yayımladığı uluslararası ekonomik görünüm raporunda, 2022 sonuna kadar Amerikan Doları karşısında en fazla değer kaybedecek para birimleri beklentisini açıkladı. Amerikan Doları’nın 2022 yılı içerisinde güçlenmeye devam edeceği beklentisini açıklayan şirket, en fazla değer kaybının %16 ile Türk Lirası’nda olacağı tahmininde bulundu. Türk Lirasını %13,2 değer kaybı tahmini ile Arjantin Pesosu takip etti. Raporda, Kuzey Amerika haricinde enflasyonda zirve noktaların henüz görülmemiş olabileceği görüşüne yer verilirken, Euro Bölgesi’nde resesyonun beklenenden erken başlayabileceği belirtildi. Ayrıca Amerikan Doları’nın zayıflamasının 2023’de mümkün olabileceği belirtildi.

Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz akışını keseceği endişeleri ile birlikte artan enerji fiyatlarının etkisiyle yükselmeye devam eden enflasyonu dizginleyebilmek için, Avrupa Merkez Bankası’nın gelecek iki toplantıda toplamda 100 baz puan faiz artışı yapabileceği belirtiliyor. Ekonomistler ise yüksek faiz artışlarının da Euro’daki düşüşü durduramayacağını, zayıf seyrin para politikalarından değil, Rusya’nın gaz akışını kesme riski ve resesyon beklentilerinden kaynaklandığını belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde EURUSD paritesi 0,9901 seviyelerine kadar gerileyerek 20 yılın en düşük seviyesini görmüştü. AMB’nin sıradaki toplantısı 8 Eylül tarihinde gerçekleşecek.



Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da enerji krizinin kontrolden çıkacağı endişeleriyle, kışa hazırlık kapsamında tasarruf kararnamesi onaylandı. Tedbirler arasında kamu binalarının en fazla 19 dereceye kadar ısıtılması, reklam panolarının aydınlatılmaması ve özel yüzme havuzlarının ısıtılmasının yasaklanması gibi önlemler de yer alıyor.



ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü’nde yayımladığı mesajında, Ukrayna’ya 2,98 milyar dolar silah yardımında bulunacaklarını açıkladı.



Bugün TCMB PPK toplantı özeti, Almanya ve ABD GSYİH verileri takip edilecek.

USDTRY 18,151, EURTRY 18,140 ve GBPTRY 21,480 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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25/08/2022 09:44