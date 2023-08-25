Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Ağustos 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz gün sürpriz bir kararla politika faizini 750 baz puan artırarak %25’e çıkardı. Genel piyasa beklentisi 250 baz puan artış yönündeydi. Karar metninde, “Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.” İfadeleri yer aldı. Ayrıca, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği belirtilen metinden, ileriki toplantılarda faiz artışlarına kapının hala açık olduğunu anlıyoruz. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, karar sonrası sosyal medya hesabından “Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz.” Paylaşımını yaptı. TCMB dünkü kararla birlikte son 3 toplantısında da faiz artışına gitti. 22 Haziran’da başlayan artışlarla, politika faizi %8,50’den %25’e yükseltilmiş oldu.



Beklentilerin üzerinde gelen karar sonrası Türk Lirası’nda %7’nin üzerinde değer kazançları görüldü. Geçtiğimiz güne 27,190 seviyelerinde başlayan USDTRY, karar sonrası 25,280 seviyelerine kadar geriledi. Gün kapanışı 25,780 seviyelerinde oldu. GBPTRY paritesi de 34,630 seviyelerinde başladığı günü 32,530 seviyelerinde kapattı. EURTRY tarafına baktığımızda, açılışı 29,540 seviyelerinden yaptığını ve kapanışta 27,865 seviyelerinde fiyatlandığını görüyoruz.

Bazı yabancı kurumlar karar sonrası beklentilerinde revizyona giderken, bazı ekonomistler ise sürpriz faiz kararı hakkında değerlendirmede bulundu. Amerikan yatırım bankası JP Morgan ekonomisti Fatih Akçelik, TCMB’den yıl sonuna kadar her toplantıda 250’şer baz puan faiz artırımı beklediklerini belirtti. Kurum, yıl sonu için politika faiz tahminini %30’dan %35’e yükseltmiş oldu. Kurum ayrıca, yıl sonu enflasyon beklentisini de %57’den %62’ye revize etti. Kurum, enflasyonun gelecek yıl Mayıs ayında %70 ile zirve yapacağını ön görürken, 2024 yılı beklentisi ise değişmeyerek %34’te kaldı. Merkezi İsveç’te bulunan finansal hizmet grubu SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) Gelişmekte Olan Piyasalar Baş Stratejisti Erik Meyersson ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, 750 baz puan artışın kademeli bir artış olmadığını ve alınan kararın TCMB’nin politika sürecinin ne kadar öngörülemez olduğunun da bir göstergesi olduğunu savundu.



ABD’li ve Avrupa’lı yetkililerden faiz artırımlarına dair önemli mesajlar geldi. Boston FED Başkanı Susan Collins, daha fazla faiz artışı gerekebileceğini, ancak zirve seviyeye yakın olduklarını söyledi. Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel ise, enflasyonun, faiz artışlarını durdurmaya yetecek kadar kontrol altında olduğuna ikna olmadığını söyledi. Nagel, kararın önümüzdeki haftalarda gelecek ek verilere bağlı olduğunu söyledi. AMB 14 Eylül ve FED 20 Eylül’de toplanacak.



Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen 15. BRICS zirvesinde liderlerin grubu genişletme konusunda anlaştıkları duyuruldu. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS, Suudi Arabistan, İran, Mısır, Arjantin, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni bloğa davet etti. Birlik, ortak para birimine geçerek, ticarette doların ağırlığını azaltmayı hedefliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ortak para biriminin karmaşık bir konu olduğunu, ancak bu sorunları çözmek için öyle ya da böyle ilerleyeceklerini söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise, yeni üyelerle genişleme kararını tarihi bir adım olarak nitelendirdi.



Bugün Türkiye reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Almanya GSYİH ve IFO iş ortamı güven endeksi takip edilecek. ABD’de gerçekleştirilen Jackson Hole Sempozyumu kapsamında, FED Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşma yapması bekleniyor.



USDTRY 25,945, EURTRY 27,979 ve GBPTRY 32,610 seviyelerinde fiyatlanıyor.