Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Aralık 2020

TCMB, yılın son para politikası toplantısında politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 17'ye çıkardı. TCMB'nin karar metninde enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurularak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiği belirtildi. Dolar/TL kuru ise karardan sonra düşüşe geçti ve ilk tepki olarak 7,5560 seviyesine geriledi.

Dün, Noel tatili öncesi küresel piyasaların en önemli gündem maddesi ise Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yürütülen Brexit görüşmelerinin sonuca bağlanması oldu.

AB ve İngiltere, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde, beklentiler doğrultusunda bir uzlaşmaya vardı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, müzakerelerin çok zorlu geçtiğini belirterek "Sonunda bir anlaşma sağladık.. Bu, adil ve dengeli bir anlaşma. İki taraf için de doğru ve sorumlu olan buydu." diye konuştu.

Ticaret anlaşması, 1 Ocak 2021'den itibaren tarafların gümrüksüz ve herhangi bir kesinti olmaksızın ticaret yapabilmesine imkan tanıyor. Anlaşmanın bu aşamadan sonra İngiliz parlamentosu, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Öte yandan, gündemin bir diğer önemli konusu olan ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlikler artarak devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri, Demokratların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısına rağmen reddetti

Ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında İmalat Güveni ve Kapasite Kullanım oranının açıklanacağı günde yurt dışı tarafta ise Noel tatili nedeniyle bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,6463 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,5747 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,2298 GBPTL kuru ise 10,2630 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,5853 EUR/TL kuru 9,2526 GBP/TL kuru ise 10,2975 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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25/12/2020 09:12