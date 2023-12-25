Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Aralık 2023

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Borsa İstanbul’un Kuruluşunun 150. Yıl Dönümü programında açıklamalarda bulundu. Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte kaynak akışının daha da hızlanacağına inandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak borsanın derinliğinin artacağını ve yatırımcıların finansman kaynaklarına daha rahat erişebileceğini söyledi. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de programda açıklamalar yaptı. Son aylarda aylık enflasyonda bir ivme kaybı söz konusu olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, “İnanıyorum ki 2024’te bu daha da ivme kazanacak. Böylece sermaye piyasalarımızın da çok daha güçlü bir şekilde önü açılmış olacak. Ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek.” İfadelerini kullandı.



İngiltere ekonomisi 2023’ün 3. çeyreğinde %0,1 daraldı. İlk açıklanan öncü verilere göre 3. çeyrekte büyümenin %0 ile sabit kaldığı tahmin edilmişti. 2. çeyrek büyüme rakamı ise daha önce tahmin edilen %0,2’den aşağı yönlü revize edildi ve 2. çeyrekte %0 ile büyüme kaydedilmediği belirtildi. 3. çeyrekte hizmet sektöründe %0,2’lik bir düşüş yaşanırken, bu durum, inşaat üretimindeki %0,4 ve sanayi üretimindeki %0,1’lik artış ile dengelendi.



ABD Merkez Bankası’nın enflasyonun seyrini belirlemek için yakından takip ettiği verilerden çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi Kasım ayında yıllık bazda %3,2 arttı. Endeks böylece Nisan 2021’den bu yana en düşük artışını kaydetti. Genel piyasa beklentisi %3,3 artış yönündeydi. Açıklanan veriler neticesinde, ABD Merkez Bankası için 2024’te olası faiz indirimi beklentileri korundu. Aynı dönemde, kişisel gelirler %0,4 ve kişisel giderler ise %0,2 artış kaydetti.



2024 yılı için tahminlerini açıklayan Moody’s Analytics Başekonomisti Mark Zandi, ekonominin büyümeye devam edeceğini ve aşağı yönlü bir hareketten kaçınacağını dile getirdi. İniş çıkışların yaşandığı bazı periyotların olabileceğini belirten Zandi, “ABD’de tüketicilerin tüketmeye devam etmesi ve bu devam ettiği sürece ABD ekonomisi de iyi olacak diye düşünüyorum.” İfadelerini kullandı. Zandi, enflasyon hedefine yaklaşıldıkça 2024’te FED’in 3 fazi indirimine gitmesinin de doğru olabileceğini söyledi.



Bugün Türkiye tarafında Kabine Toplantı’sı takip edilecek. Bu hafta Türkiye’de asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacağından veri takvimi sakin olacak.



USDTRY 29,139, EURTRY 32,136 ve GBPTRY 37,035 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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