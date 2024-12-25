Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Aralık 2024

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; 10 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Gün içerisinde dalgalı seyir izleyen endeks, önceki 4 günün aksine kapanışa doğru alım ağırlıklı işlemlerin etkili olmasıyla; seansın sonunu yüzde 0,48 oranında yükselişle 9.672,75 puan seviyesinden noktaladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir konferansta Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Şimşek: enflasyonun hala yüksek olduğunu ancak yıl başından bu yanan ciddi düşüşlerin olduğunu ve bunun dezenflasyon süreci ile beraber devam edeceğini vurguladı. Şimşek, cari açıkta görülen iyileşmenin geçici olmadığını hatta orta vadede cari fazlaya geçilebileceğini ifade etti. Şimşek ayrıca, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) aylık kredi büyüme sınırının gevşetilmesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün akşam dördüncü kez toplandı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 2025 yılı için asgari ücret rakamının, yüzde 30’luk artışla 22.104 TL olarak belirlendiğini söyledi. Açıklanan artış oranı sonrasında; TCMB’nin Perşembe günü faiz indirimine gitmesine dair beklentiler yükseldi.

Yatırımcıların belirsiz olan 2025 faiz oranına odaklanmasıyla, altın dar bir bantta işlem gördü.

Spot piyasada haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 2 bin 616 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 962 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Petrol, Çin'in ekonomisini canlandırmak için tahvil satışı planladığını göstermesiyle tatil öncesi kazanç sağladı.

Brent ham petrol varil başına 73 doları görürken ABD ham petrolü 70 doların üzerine çıktı.

Avrupa borsalarında dün açık olan piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, bugün Noel tatili sebebiyle bölgede işlem gerçekleşmiyor. ABD'de de piyasalar bugün kapalı.

Paritelere USD/TRY 35.27, GBP/TRY 44.46 ve EUR/TRY 36.87 seviyelerindedir.