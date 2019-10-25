Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Ekim 2019

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dünkü PPK toplantısında politika faizi olarak kullanılan haftalık repo faizini 250 bp indirerek %16,50’den %14’e çekti.

Yıl içi ilk faiz indirimini 25 Temmuz’da gerçekleştiren banka, 425 bp ile beklentilerin çok üzerinde faiz indirdi, ardından 12 Eylül’de de 325 bp ile yüksek oranda faiz indirimine devam etmişti. TCMB Başkanı Uysal, enflasyondaki düşüşün devam edeceği ön görüleri ile faiz indirimini önden yüklemeli olarak ilk iki toplantıda yaptıklarını açıklayarak Ekim toplantısındaki oranın yüksek olmayacağı beklentisi oluşturmuştu. Enflasyonun Eylül’de tek haneye gerilemesi ile merkezin faiz indirimine gideceği beklentisi sürerken ay içinde ABD ile yaşanan gerginliğin de çözülmesi ile 100-150 bp aralığında indirim beklendi, ancak merkez bu toplantıda da beklenti üzerinde faiz indirdi.Faiz kararının ardından USD/TRY kuru ilk tepki olarak 5,77’ye atak gösterirken EUR/TRY de 6,4255’e çıktı.

Yurt dışı tarafta ise Avrupa Merkez Bankası, Mario Draghi Başkanlığı'ndaki son toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Mevduat faizi eksi % 0.5, politika faizi % 0, marjinal fonlama faizi % 0.25'te bırakıldı. Merkez Bankası sözlü yönlendirmesini de değiştirmeyerek fiyatlarda toparlanma olduğuna dair güçlü kanıtlar görene dek faiz oranlarının bu seviyelerde veya daha düşük seviyelerde kalacağını bildirdi. Para politikası toplantısına AMB'nin yeni Başkanı Christine Lagarde da gözlemci olarak katıldı. Christine Lagarde, başkanlık görevini 1 Kasım'da devralacak.

ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları 19 Ekim'de sona eren haftada 6 bin düşerek 212 bin oldu. Başvurular böylece 50 yılın en düşük seviyelerine yakın kalmaya devam etti. Bugünkü veri, istihdam piyasasının güçlü kalmayı sürdürdüğünü gösterdi.

Brexit tarafında ise Boris Johnson muhalefeti uyararak, erken seçime gidilmesini kabul etmemeleri halinde "Brexit sürecinde Parlamentoyu dışlayacağını" söyledi.Johnson, mevcut Parlamento'nun işlevini yitirdiğini savundu ve İngiliz halkına, Brexit sürecinde krizi sonlandırma şansı verilmesi gerektiğini belirtti.İktidardaki Muhafazakar Parti, 12 Aralık'ta erken seçime gidilmesini öngören önergeyi Pazartesi günü Parlamento'ya sunacak.Ancak İngiltere'de 2011'de yapılan yasa değişikliği sonrası erken seçim için milletvekillerinin üçte ikisinin desteği gerekiyor.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7569 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7670 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,4035 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,4040 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7744, EUR/TL kuru 6,4108, GBP/TL kuru ise 7,4147 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Yurt içi tarafta Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Almanya’dan İfo İş İklimi Endeksi ve Euro Bölgesi’nden GFK Tüketici Güven endeksi verileri takibimizde olacak.

25/10/2019 12:08