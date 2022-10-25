Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Ekim 2022

Geçtiğimiz gün açıklanan Euro Bölgesi PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) verileri ekonomide bozulmanın devam ettiğini gösterdi. Eylül ayında 48,4 olarak açıklanan imalat PMI, Ekim ayı öncü verilerine göre 46,6 olarak açıklandı ve 47,8 olan beklentinin de altında kaldı. Hizmet PMI Ekim ayı öncü verileri ise beklentilere paralel olarak 48,2 olarak açıklandı. Ancak 48,8 olan Eylül ayı verilerinden kötü geldi. İmalat tarafında özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişin etkili olduğu belirtilirken, hizmet tarafında ise enflasyon ve belirsizliğin sektörü yavaşlattığı belirtildi. PMI verilerinde 50 puan üstü büyümeye işaret ederken, 50 puan altı daralmaya işaret ediyor.



ABD’de de üretim ve hizmet PMI verilerinde gerileme görüldü. Ekim ayı öncü verilere göre Eylül ayında 52,0 seviyesinde olan Üretim PMI 49,9 seviyesine geriledi. Üretim PMI Haziran 2020’de bu yana 50 değerinin üzerinde açıklanıyordu. Hizmet PMI’ın ise 49,3’ten 46,6’ya gerilediği görüldü. Veriler sonrası ABD ekonomisinde bozulmanın daha da kötüleştiği yorumları yapıldı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve küresel çapta ters rüzgarlarla mücadele ettiklerini belirterek, ülkede finansal risklerin gerçekleşebileceği bir ortam bulunduğu için finans sektörünü yakından takip ettiklerini açıkladı.



Geçtiğimiz günlerde 32 yılın zirvesini gören USDJPY paritesinin ardından, Japonya Merkez Bankası piyasaya müdahalede bulunmuştu. Bazı kaynaklar müdahalenin büyüklüğünün 36 milyar dolara ulaştığını belirtti. Japonya Maliye Bakanlığı’nın Pazartesi günü piyasaya müdahalede harcanan toplam tutarı açıklaması bekleniyor.

İngiltere’de Başbakan adaylarından Penny Mordaunt, yeterli desteği toplayamayarak yarıştan çekildi. Böylece İngiltere’nin yeni başbakanı Rishi Sunak oldu. Sunak ilk açıklamasında, "Derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğumuza şüphe yok. Artık istikrara ve birliğe ihtiyacımız var.” İfadelerini kullandı.



ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması halinde, atacakları adımları kamuoyu ile paylaşmayı tercih etmediklerini, ancak bedelinin ağır olacağını söyledi.

Bugün Türkiye reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. ABD’de tüketici güven endeksi verisi takip edilecek.



USDTRY 18,604, EURTRY 18,370 ve GBPTRY 21,004 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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25/10/2022 09:00