Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Eylül 2024

Türkiye borsası dün jeopolitik riskteki artışa rağmen yurt içinden gelen teşvik edici haberlerin de desteği ile uzun zamandan sonra günü %1,4 artışla 10,000 seviyesinin üstünde kapadı. Piyasa yorumcularından gelen açıklamalar bu olumlu hareketin kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen mesajlar, borsa’da vergi sürecinin gündemde olmadığına dair teyit ve enflasyon muhasebesinin değerlendirileceği yönündeki haberlerle bağlantılı olduğu şeklinde idi. Açıklamalar dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Bloomberg ile yaptığı görüşmede geldi. Yılmaz bu yıl için bir vergi paketinin söz konusu olmayacağını ve borsa ile kripto vergilerinin de gündemlerinden kalktığını açıkladı. Ayrıca enflasyon muhasebesi uygulamasının geleceğine de bu yıl sonunda yapılacak değerlendirmeyle karar verileceğini ve yatırımları gözetici bir yasal düzenlemenin oluşturulabileceği belirtildi.

Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in de 79. BM Genel Kurulu dolayısıyl abulunduğu New York’ta ABD’nin önde gelen bankalarından Citibank’ın ev sahipliğinde düzenlenen üç yatırımcı toplantısına katıldığına dair haberler de piyasa tarafındna olumlu karşılandı. Yayınlanan habere göre toplantılarda ABD’nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinin kıdemli fon yöneticileri ve ekonomistleri yer aldı.

Borsa’da görülen iyimser hava Türk Lirasında da hissedildi. Son günlerde yavaş da olsa sürekli bir değer kaybına uğrayan Türk lirası dün Amerikan Doları karşısında değer kaybını durdurdu. Günü 34.15 seviyelerinden açan kur gün sonu 34.1180 seviyesinden işlem gördü. Dolardaki değer kaybıyla değer kazanmaya devam eden EUR ve GBP ise Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürmeye devam etti. Bugün açılışta USDTRY 34.136, EURTRY 38.257 ve GBPTRY 45.847 seviyelerinde fiyatlanmakta.

Yurt dışı tarafta göze ilk çarpan haber başlığı Çin Merkez bankasının global risk iştahının artmasına sebep olacak teşvik paket açıklaması oldu. Büyüme anlamında dünyanın lokomotif ekonomisi görevini gören Çin %5 büyüme hedefini tutturabilmek adına açıkladığı kapsamlı teşvik paketine göre yedi günlük ters repo faizini %1,7’den %1,5’e indirildiğini, zorunlu karşılıkların %0,5 puan düşürülerek piyasaya 1 trilyon yuanlık (142 milyar dolarlık) likidite sağlanacağını duyurdu.

Dün takip edilen verilerden Almanya iş dünyası güveni rakamları Avrupa’nın resesyon endişlerinin artmasına sebep oldu. IFO iş iklimi endeksi Eylül'de 86,6'dan 85,4'e gerilerken beklenti rakamı olan 86’nın da altında kalmış oldu. Cari koşullar endeksi 86,4'ten 84,4'e, Beklenti endeksi ise 86,8'den 86,3'e gerileyerek Şubat'tan beri en düşük seviyeye indi. IFO Başkanı Clemens Fuest "ekonomi giderek artan bir baskı altında. Siparişlerde azalma devam ediyor. Çekirdek sektörler de zorluklarla mücadele ediyor" değerlendirmesini yaptı. Bu verilerle birlikte para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin Euro Bölgesi'ndeki zayıf ekonomik görünüm nedeniyle Ekim'de faiz indireceğine dair beklentiler artmış durumda. Traderlar Ekim ayında faiz indirimi İhtimalini yüzde 50 olarak fiyatlıyor. Geçen hafta indirim ihtimali yüzde 20 olarak fiyatlanıyordu.

Dolar endeksi düşüş trendini devam ettirerek günü 100.26 seviyesinden tamamladı. Tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybeden Dolar, EURUSD paritesinin günü %0.54 artışla 1.1212, GBPUSD paritesinin ise %0,5 artışla 1.34 seviyelerinden tamamlamasına imkan tanıdı. Özellikle GBPUSD’deki yükseliş dikkat çekerken ulaşılan nokta Mart 2022’den bu yana en yüksek seviye olarak akrşımıza çıktı.

Spot altın Fed sonrası yükselişine devam etti ve $2688 seviyesinde rekor tazeledi. Günün büyük bölümünde $30,80-31,00 bandında yatay seyreden gümüş, akşam saatlerinde yaklaşık %5 değer kazanarak $32,57’ye kadar yükseldi. Çin’de açıklanan ekonomiyi destekleyici pakete ek olarak Orta Doğu’daki gerginlikten de beslenen WTI petrol, $72,40 seviyesinde gün içi zirvesini kaydettikten sonra $71,50’nin altına çekilse de günü %1,6 primle $71,48 bölgesinde tamamladı. Benzer bir seyir izleyen brent petrol ise %1,6 primle $75,09 seviyesinde kapandı.

Piyasalar bugün ABD’den gelecek yeni konut satış rakamlarını takip ediyor olacak.