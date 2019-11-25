Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Kasım 2019

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi’nde veri akışı yoğundu. Bölgenin ana ekonomisi olan Almanya’da 3. Çeyrek GSYİH son okunmada da %1 oranını korudu. Almanya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,7 büyüm göstermesine karşın 2. Çeyrekte ise %0,1 daraldı. Son çeyrek büyümesi ise beklentilere paralel geldi.

Almanya’da cuma takip edilen diğer veriler ise PMI göstergeleri oldu. Yıl içinde daralma gösteren Almanya İmalat PMI verisi Kasım ayında 43.8 seviyesinde piyasa beklentilerinin üzerinde açıklandı.

Euro Bölgesi PMI göstergeleri ise yıl içindeki düşüşüne devam etti, ancak imalat PMI oranının yeniden 46,6’ya yükselmesi olumlu karşılandı. Hizmet ve bileşik markit PMI tarafındaki düşüş ise sürdü.

ECB Yeni Başkanı Lagarde, Cuma günü küresel ekonomi üzerindeki belirsizliklerin devam ettiğini ve bölgesel risklerin de azaltılmasını sağlamak için para politikasını gözden geçireceklerini belirtti. Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak yaptığı ilk büyük politika konuşmasında, Avrupa ülkelerine küresel belirsizlik zamanında büyümeyi desteklemek için daha fazla “inovasyon ve yatırım yapma” çağrısında bulundu. Avro bölgesi ekonomisinin bu yıl daha önceki tahminlerin çok altında sadece yüzde 1,1 oranında büyümesi beklenirken, Lagarde büyümede beklenenin altında performansın “ticari gerilimler ve jeopolitik belirsizlikler” nedeniyle oluştuğunu vurguladı.

Bununla beraber İngiltere’de açıklanan PMI rakamları ise; İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi 48.3, Hizmet PMI rakamları ise 58.6 ile geçtiğimiz döneme göre bozulma görüldü.

Ticaret savaşları konusunda ise 2 yılı aşkın süredir devam eden ticaret savaşları konusu halen belirsizliğine devam ediyor. Son zamanlarda ılımlı açıklamalar olsa da somut olarak adımlar atılmaması anlaşma konusunda iyimserliği bir miktar azaltıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bu konuda Cuma günü açıklamalarda bulundu. Xİ; ticaret savaşı başlatmak istemediklerini, ancak Amerika ile ticaret savaşı yapmaktan da korkmadıklarını belirtti. Ek olarak Xi; karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde bir ticaret anlaşmasına ulaşmak için çaba harcadıklarını belirtti.

Öte yandan dün Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 5,6987 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7132 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,2983 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,3309 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7020 EUR/TL kuru 6,2925 GBP/TL kuru ise 7,3341 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Almanya’dan Ifo İş İklimi Endeksi takibimizde olacak.

25/11/2019 10:31