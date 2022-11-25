Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (25 Kasım 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizinde 150 baz puan indirime giderek %9’a çekti. Politika faizi Ağustos 2020’den bu yana ilk kez tek haneye inmiş oldu. Karar metninde, mevcut politika faizinin yeterli düzeyde olduğu belirtildi ve “Kurul, faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar vermiştir.” İfadeleri kullanıldı. Karar sonrası açıklama yapan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önümüzdeki dönemde piyasa faizlerinin de benzer biçimde tek haneli seviyelere inmesini beklediğini söyledi.



18 Kasım haftası itibariyle kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarında ilk kez gerileme görüldü. Kur korumalı mevduat hesapları 9,05 milyar TL düşüşle, 1 trilyon 464,9 milyar TL olarak açıklandı.

Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik 9’uncu yaptırım paketini hazırladığı açıklandı. AB komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Çok yakında G7 ve diğer büyük ortaklarla Rus petrolü için küresel tavan fiyatını onaylayacağız." İfadelerini kullandı. Rusya ise, tavan fiyat uygulamasını destekleyen ülkelere petrol ve doğalgaz tedarikini kesmeyi planladığını duyurdu. AB uzun süredir konu üzerinde görüşmeler yapsa da, Rus petrolü için henüz fiyatları sınırlayabilecek düzeyde bir anlaşma sağlayamadı.



Çin’de Kovid-19 günlük vaka sayısı, ilk vakaların 2019 sonunda Vuhan'da görülmesinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Japon yatırım bankası Nomura, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık beşte birini oluşturan yerleşimlerin, Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğunu bildirdi.

Bugün TCMB Finansal İstikrar Raporu, Almanya GSYH ve tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. ABD piyasaları tatil nedeniyle erken kapanış yapacak. Ayrıca Moody’s’in Türkiye kredi notu değerlendirme raporunu yayımlaması bekleniyor.

USDTRY 18,624, EURTRY 19,390 ve GBPTRY 22,542 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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25/11/2022 10:35