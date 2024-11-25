Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Kasım 2024

BİST-100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününe; 10 puan civarında pozitif başladı. Bir süre dalgalı seyir izleyen endekste, sonrasında yine alıcılı işlemler etkili oldu ve seansın sonunu; yüzde 1,94 oranında yükselişle, 9.549,89 puandan noktaladı

Yeni haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalar Trump’ın Hazine Bakanı adayı olarak Scott Bessent’i göstermesini olumlu karşılıyor.

Scott Bessent’in adaylığı ilk aşamada Trump’ın zaferini ilan etmesinin ardından yükselişe geçen doların gerilemesine, diğer para birimlerinin de kayıplarının bir kısmını telafi etmesine neden oldu.

İngiltere’de cuma günü açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 13 ay sonra ilk kez 50 altına gelerek 49.9 oldu. PMI verisi, işverenlerin üst üste ikinci ay personel sayısını azalttığını, genel yeni iş kısmının ise bir yılın en zayıf seviyesinde olduğunu gösterdi.

Almanya’da GSYIH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.1 büyüdü, tahmin olan yüzde 0.2'lik büyümenin gerisinde kaldı. Böylelikle, büyüme oranının diğer Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamalarının gerisinde kaldığı görüldü.

ABD PMI verileri beklenenden daha güçlü bir performans sergiledi. PMI verisi aylık 2 puan artışla 57 olarak gerçekleşerek tahmin edilen 55.2 rakamını önemli ölçüde aştı.

.

Hızla tükenen gaz rezervleri, Avrupa için yeni bir enerji krizinin habercisi. Rusya ve Ukrayna arasında artan gerginlikler, bu yıl gaz fiyatlarının yaklaşık yüzde 45 artmasına neden oldu.

Avrupa'da gaz depolama, en soğuk dönemlerde can simidi görevi görüyor ancak bu yılki stoklar, dondurucu soğukların ısınma talebini artırmasıyla hızla azalıyor.

Spot piyasada haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin 670 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 3 bin 18 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Petrol, Ukrayna ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin yatırımcıları tetikte tutmasıyla yaklaşık iki ayın en büyük haftalık kazancının ardından tekrar düşüşe geçti.

Brent ham petrolü, geçen hafta yaklaşık yüzde 6 yükseldikten sonra haftanın ilk işlem gününde varil başına 75 doların üzerine çıktı ve ABD ham petrolü ise 71 dolara yaklaştı.

Kripto para piyasalarının öncü para birimi BITCOIN, 99 bin Dolar üzerine test ederek rekor kırmaya devam ediyor. Şu sıralar 98,300 seviyesinde işlem görüyor

Doviz piyasasında; USD/TRY 34.56, EUR/TRY 36.32, GBP/TRY ise 43.55 seviyesinde işlem görüyor.