Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Mart 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Brüksel’de katıldığı Nato zirvesi ardından açıklamalarda bulundu. "Türkiye, NATO'nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine gerekli katkıyı vermeye devam edecektir." ifadelerini kullanan Erdoğan, müttefikler arası gizli-açık ambargoların olmaması gerektiğini belirtti. Erdoğan, “Savunma sanayimizin önüne konan bazı kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizedir.” Açıklamasını yaparak, beklentilerini liderlerle paylaştığını söyledi. Ayrıca Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk rolüne hazır olduklarını belirtti.

Nato zirvesinin ardından yayınlanan bildiride, "Putin, Ukrayna'aki askerlerini çekip savaşı sonlandırmalı. İttifakın her karış toprağını savunmayı sürdüreceğiz." Ifadeleri kullanıldı. Ukrayna’ya daha fazla tanksavar, drone ayrıca insani ve finansal yardımda bulunulacağı açıklandı. Çatışmanın Ukrayna sınırlarını aşarak Nato ve Rusya arasında bir savaşa dönüşmemesi gerektiğini belirten Nato genel sekreteri Stoltenberg, bu yüzden Ukrayna’ya barış gücü gönderilmeyeceğini bildirdi.

G7 ülkeleri Rusya’yı nükleer silahlar konusunda uyarırken, yayınlanan ortak bildiride "Rusya'yı askeri güçlerini ve teçhizatını tüm Ukrayna topraklarından çekmeye çağırıyoruz." Ifadeleri kullanıldı. ABD Başkanı Biden, Rusya’nın kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini açıkladı.



AB liderleri Rusya’ya savaş suçlarını derhal durdurma çağrısı yaparak, Ukrayna’nın AB üyeliğine destek vurgusu yapıldı. Ayrıca AB’nin Rusya’ya yeni yaptırımlara hazır olduğu bildirildi.

ABD Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması ve Duma'nın 328 üyesi, ülkenin en büyük bankası Sberbank'ın Üst Yöneticisi olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlığını yapan Herman Gref ve 48 Rus devletine bağlı savunma şirketi de yaptırımlara dahil edildi. Savaşın sürdüğü sürece yaptırımların devamının geleceği açıklandı. Ayrıca ABD’nin insani yardımlarda kullanılmak üzere 1 milyar dolardan fazla fon sağlamaya hazırlandığı duyuruldu. İngiltere de Rusya'nın 65 stratejik endüstrisini, bankasını ve Rus iş insanını yaptırım listesine aldığını açıkladı.

TCMB 17 Mart PPK toplantı özetini yayınladı. “Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörülmektedir.” İfadeleri kullanıldı. Risklerin yakından izlendiğini belirten Merkez Bankası, Jeopolitik risklerin azalmasıyla enflasyondaki baskının da azalacağını bildirdi.



Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılının ilk yatırımcı toplantısını gerçekleştirdi. İlk çeyrekte büyümenin güçlü olduğunu belirten Kavcıoğlu, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan risklerin yakından takip edildiğini belirtti. TCMB Para Politikası Kurulu Üyesi Mustafa Duman ise, enflasyonun yıl sonuna doğru gerileyeceğini ve gelecek yıl da tek haneye yakınsayacağını söyledi.

USDTRY 14,827, EURTRY 16,340 ve GBPTRY 19,581 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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25/03/2022 09:11