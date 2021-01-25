Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Ocak 2021

Türk Lirası Perşembe günü PPK’dan gelen sıkı duruş mesajı ardından değer kazanmasına rağmen, haftanın sonu günü küresel piyasalardaki satış baskısı gölgesinde kalarak dalgalı bir seyir izledi. Günün ilk saatlerinde 7.44 seviyesine kadar yükselen USDTRY kuru günün ilerleyen saatlerinde zararının bir kısmını geri almayı başardı. JP Morgan PPK’nın şahin açıklamalarının ardından faiz indirimi beklentilerini 2.çeyrek yerine 3.çeyrek’te beklediklerini açıkladı.

Cuma günü piyasaların yakından takip ettiği PMI veri sonuçlarına bakıldığında ise Avrupa Bölgesinde açıklanan verilerin beklentileri karşılamasına rağmen İngiltere’de açıklanan Hizmet ve İmalat PMI’ların beklentilerin oldukça altında kaldığını gördük. Yine İngiltere’de açıklanan Tüketici Güven endeksinin de -26 seviyesinden -28 seviyesine gerilemesi ve Perakende satış Aralık 2020 oranının %1.2 beklentiye karşılık %0.3 seviyesinde açıklanmasıyla GBP baskı altında kalırken USD karşısında günü %0.5 değer kaybıyla kapadı.

ABD tarafında ise üretim ve yeni siparişlerde artış görülmekte. İmalat PMI verisi 57,1'den rekor seviye olan 59,1'e, hizmet PMI verisi 54,8'den 57,5'e yükseldi.Rakamlara bakıldığında aşılanma sürecinin başlaması ve özellikle teşvik paketine ilişkin olumlu beklentilerin PMI rakamlarına yansıdığı görülmekte.

Bu haftanın önemli gelişmesi ise FED'in faiz kararı olacak. Beklentiler ise Faiz oranlarında ve tahvil alım programında bir değişiklik yapılmaması yönünde. Powell'in yapacağı konuşmada ise son günlerde gündemde kalmaya devam eden mali teşvik konusuna ne şekilde değineceği, ülke ekonomisinin salgın karşısındaki durumuna ilişkin yorumları oldukça önemli olacaktır. Ayrıca ABD ekonomisinin FED'in düşük faiz politikasına ve varlık alımlarına devamı ile desteklenmeye devam edileceği de açıklamalar arasında yer alabilir.

Yeni haftanın ilk gününde Piyasalar Türkiye’de açıklanacak Kapasite Kullanım oranı ve İmalat Güven endeksi verilerini takip ederken, yurt dışında ise AB’de açıklanacak Tüketici Güven endeksi veri takvimindeki en önemli veri olarak karşımıza çıkmakta.

Kur tarafına baktığımızda haftanın son işlem gününe 7,3685 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,4106 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,0165 GBPTL kuru ise 10,1407 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,4029 EUR/TL kuru 9,0183 GBP/TL kuru ise 10,155 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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25/01/2021 09:31