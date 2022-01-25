Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Ocak 2022

ABD'nin daha hızlı faiz artırımlarına ilişkin endişeler, artan enflasyon ve yüksek petrol fiyatları piyasalar üzerinde baskı oluştururken, Ukrayna tarafında yükselen tansiyon da piyasalar üzerinde negatif etkisini sürdürüyor. ABD ve İngiltere’nin, Ukrayna’da yaşayan diplomatların ailelerine ülkeyi terk etmeleri talimatını vermesi, ayrıca Ukrayna’ya askeri personel ve teçhizat göndermesi, her iki ülkenin de Rusyanın Ukrayna’yı işgal etmesinin yüksek olasılık olduğunu düşündüğünü gösteriyor. Birçok uzmana göre olası bir Rusya-Ukrayna savaşı, doğalgaz ve petrol fiyatlarında yeni rekorlara kapı açabilir.

Bloomberg Economics, ABD’de FED’in enflasyona karşı faizleri artırması ve doların kuvvetlenmesiyle beraber, bu yıl gelişen piyasaların zor durumda kalabileceğini açıkladı. Rapora göre, Arjantin Fed’in faiz artırımlarına karşı en kırılgan ülke konumunda bulunurken, Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Arjantin ve Türkiye’nin ardından en fazla risk altında bulunan diğer ülkeler ise Güney Afrika, Kolombiya, Mısır ve Brezilya.

Yurt içine baktığımızda ise, piyasaların ana odağında ABD tarafında açıklanacak yarınki FED faiz kararı vardı. Mart ayında faiz artırımının hızlanması ve bilanço küçültülmesi olasılığını küresel piyasaların fiyatladığını gördük. Bu haber BIST100 tarafında da negatif etki yarattı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin hafta sonu ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantıda döviz konusunda verdiği çarpıcı mesajlar da dün gündemde yerini aldı. Bakan Nebati'nin, "Elindeki DTH'ı Kur Korumalı Mevduata geçerek Kurumlar Vergisi istisnasından faydalanmak isteyen şirketlerden 10 milyar dolar döviz bozumu bekliyorum" dediği öğrenildi. Ayrıca, Nebati'nin enflasyonun 2022 sonuna kadar % 30'un altına inmeme potansiyeli olduğunu söylediği de belirtildi. Yurt içinde açıklanacak tek veri olarak Kapasite Kullanım oranı karşımıza çıkıyor.



ABD yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası FED’in bu yıl dört faiz artırımı yapacağını öngördü.

Fed toplantısı bugün başlayacak ve iki gün sürecek. Yarın ABD’den gelecek açıklamalar yakından takip edilecek.



FED toplantısı öncesi TL’deki yatay seyir sürüyor. USDTRY 13,479, EURTRY 15,236 ve GBPTRY 18,160 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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25/01/2022 09:10