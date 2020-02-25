Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Şubat 2020

Yaşanan gelişmelere baktığımızda Güney Kore, İtalya ve İran’ın ardından Irak’ta da koronavirüs vakasının görülmesi piyasalardaki satışları hızlandırdı.

İlk tepkinin ardından vaka sayısında azalma olması ve Çin’in de aşı konusundaki çalışmaları ile virüsün gerek Çin gerekse küresel ekonomiye çok sınırlı etki edeceği düşünülüyordu. Ancak vaka sayısı hızla artarken diğer ülkelerde de görülmeye başlandı. Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

İtalya’da da can kaybının olmasıyla İtalya borsası Cuma gününü %4 düşüşle kapattı. Bu hafta ise İran,Irak, İtalya ve Güney Kore’deki vakalar yakından izleniyor.

Koronavirüs endişesi ile doların gerek gelişen gerekse gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı sergilediği pozitif güçlenme eğilimi, dolar/TL kurunun yukarı yönlü çıkışına olanak tanıdı. Ayrıca ABD’den güçlü gelen verilere karşın, diğer küresel ekonomilerdeki zayıf görüntü, dolar endeksinin de güçlenmesine neden oluyor. Dolar/TL kurundaki yukarı hareket dünde devam ederek 6,16 seviyelerine kadar geldi.

Yurt içinde ise risk iştahının azaldığı ortamda jeopolitik risklerin de yüksek olmasıyla TL varlıklar, en çok değer kaybeden gelişen ülke varlıklarında ön sırada yer alıyor. Rusya ile İdlib konusundaki gerginlik devam etmekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında 5 Mart'ta yapılacak Dörtlü Zirve öncesinde ise fiyatlamalar negatif yönde.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 6,1349 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,1168 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,6358 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,9057 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,0825, EUR/TL kuru 6,6018 , GBP/TL kuru ise 7,8633 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarfta ise Amerika’dan Tüketici Güveni verisi takibimizde olacak.

25/02/2020 10:22