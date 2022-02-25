Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 25 Şubat 2022

Rusya-Ukrayna krizi katlanarak büyürken, piyasalardaki etkileri de daha hissedilir olmaya başladı. Hafta başında 13,570 seviyelerinde olan USDTRY, 14,650 seviyelerine kadar çıktı. Genel tabloya baktığımızda Türk Lirası, Rus Rublesini de geride bırakarak en çok değer kaybeden para birimi oldu. BIST 100’de kayıplar %9’u aştı.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Gereken tedbirlerin alınacağını duyuran bakanlık, "TL’ye güvenin, riskli pozisyonlardan kaçının" açıklaması yaptı.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin Türkiye’nin cari dengesini vurabileceği uyarısında bulundu. Rusya-Ukrayna krizinin tarımsal emtia ve enerji başta olmak üzere ithalat faturasını yükseltebileceği ve bunun Türkiye’nin cari dengesini etkileyebileceği açıklandı. Bir diğer risk ise, krizin derinleşmesiyle Türkiye için önemli bir payı olan Rus turistin gelememesi ile turizm sektörünün daralması olarak görülüyor.

İngiltere ve ABD Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Başkanı Biden “Amerika'daki Rus bankalarının varlıkları dondurulacaktır. Rusya’nın dolar, euro, pound ve yen üzerinden ticaret yapma yeteneğini kısıtlayacağız. Rusya’nın yüksek teknoloji ihracatını yarı yarıya kesme kararını verdik.” Açıklamasını yaparken, İngiltere Başbakanı Johnson, İngiltere’nin yaptırımlarının, tüm büyük Rus bankalarını, 5 Rus oligarkı ve 100'den fazla şirket ve kişiyi hedef alacağını bildirdi.

Bugün NATO Liderler Zirvesi, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını görüşmek üzere video konferans düzenleyecek. Zirveye Türkiye Cumhubaşkanı Erdoğan da katılacak. AB Maliye Bakanlarının bugün ve yarın Rusya - Ukrayna meselesini görüşmesi bekleniyor.

Dünkü yükselişten sonra bugün güne 14,030 seviyelerinde başlayan USDTRY anlık olarak 14,067 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 15,784 ve GBPTRY 18,889 seviyelerinde.

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25/02/2022 11:36