Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 26 Aralık 2019

Piyasalardaki gelişmelere baktığımızda Dün 5.91 - 5.94 bandında dalgalanan Dolar/TL bu sabah 5.93'te yatay seyir izliyor. Yıl sonunun yaklaşması ve küresel piyasaların tatil moduna girmesiyle hacimler düşük seyrediyor. Bugün Avrupa Borsaları dışında ABD dahil olmak üzere birçok borsa işleme açılacak. ABD Senatosu'nun Ermeni tasarısı ve ardından hükümet kanadından gelen İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceği açıklamaları ABD ile ilişkilerinin gerilebileceği beklentilerini oluşturmuş, bu endişelerle dolar Mayıs ayından beri ilk kez 5.95'in üzerine yükselmişti.

Genel olarak bakıldıgında ise ABD-Türkiye ilişkilerindeki belirsizlik, TCMB’nin faiz indirimlerine 2020 yılında devam edeceği beklentileri, düşen faizlere paralel olarak mevduat getirisinin azalması ve döviz tevdiat hesaplarına olan fon akımı TL varlıklarınu zayıflatmaya devam etmekte.

Yurt dışı tarafta ise Noel tatiilleri nedeniyle küresel borsaların kapalı olduğu günde Dolar majör para birimleri karşısında karışık bir görünüm sergiledi. Pazartesi günü zayıf gelen verilerin ardından güç kaybeden Dolar, Euro karşısında gerilemiş, parite 1.11 seviyelerini test etmişti. Euro’nun dolar karşısında zayıf kalmasının başlıca sebebi ise sert Brexit endişeleri olarak karşımıza çıkmakta.

Gündemdeki haberlere baktığımızda ise ticaret savaşları ve ABD- Kuzey Kore ilişkilerinin gündemde. Özellikle noel arifesinde ABD Başkanı Donald Trump’tan bu 2 konuya yönelik gelen açıklamalar önemliydi. Açıklamalara baktığımızda, ticaret savaşları ile ilgili söylemlerinde anlaşmaya çok yakın olduklarını ve her an bir imza töreni yapabileceklerini belirtti. Kuzey Kore tarafında ise Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un, uzun menzilli füze deneyebileceğine yönelik haber akışlarına karşı beklemede olduklarını belirtti.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9472 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9392 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5893 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,7031 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9397, EUR/TL kuru 6,5841 , GBP/TL kuru ise 7,7165 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Kapasite kullanım oranı ve İmalat Güveni açıklanacakken yurt dışı tarafta ise ABD tarafından İşsizlik Haklarından yararlanma Başvuruları takibimizde olacak.

26/12/2019 11:07