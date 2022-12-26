Creditwest Bank Ekonomi Gündemi (26 Aralık 2022)

ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi Aralık ayında 59,7 olarak açıklandı. Kasım ayında 56,8 olan endeksin, enflasyon baskılarının hafiflemesiyle Aralık ayında yükseldiği belirtildi. Mevcut ekonomik koşullar endeksi de 0,6 puan artarak 59,4 oldu. Tüketicilerin uzun vadeli beklentilerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise yine Aralık ayında 4,3 puan arttı ve 59,9 oldu.



Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kasım ayına ait turizm istatistiklerini yayımladı. Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,6 artış gösterdi ve 2,5 milyon oldu. 2022’ de yabancı ziyaretçi sayısı toplamda 42 milyonu aştı.



Kovid önlemlerinin gevşetildiği Çin’de, milyonlarca vakanın ortaya çıkmasının ardından, Çin vaka sayılarını günlük olarak açıklamayı durdurdu. Artan vaka sayılarıyla, ülke vatandaşlarının kişisel olarak aldığı önlemlerin, ekonomik aktivitede daralmaya yol açabileceği belirtildi.

Bugün Türkiye’de yılın son kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Ayrıca reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri yayımlanacak. ABD ve Avrupa piyasalarının büyük bölümü Noel tatili nedeniyle kapalı olacak.

USDTRY 18,668, EURTRY 19,846, GBPTRY 22,578 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:



26/12/2022 08:46