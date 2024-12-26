Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 26 Aralık 2024

BİST-100 endeksi, dünkü işlem gününe; önceki akşam açıklanan asgari ücret oranının TCMB’nin yüksek faiz indirimi yapmasına dair olasılığı artırmasının etkisiyle, 174 puan civarında oldukça pozitif başlangıç yaptı. Faiz indiriminin en çok yarayacağı sektörlerin başında gelen Bankacılık Endeksi, BİST100’ü de domine ederken; seansın sonunu yüzde 1,97 oranında yükselişle 9.916,22 puan seviyesinden noktaladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Aralık ayına ilişkin olarak, Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA) ve Reel Kesim Güven Endeksi(RKGE-MA)’ni açıkladı. Buna göre; İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 75,6 olarak gerçekleşti. Reel Kesim Güven Endeksi ise bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 102,7 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’in açıkladığı Aralık ayına ait Mevsim Etkisinden Arındırılmış Güven Endekslerinde; Hizmet sektörü güveni yüzde 2,4 oranında artarak 113,6 değerini, Perakende Ticaret güveni yüzde 1,2 oranında artarak 113,0 değerini ve İnşaat sektörü güveni de yüzde 1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı.

Dün piyasa kapanışı sonrasında ise, TCMB’nin 2025 Yılı Para Politikası Raporu yayımladı. Raporda gelecek yılda temel amacın yine fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı hale getirmek olduğunu belirtilirken, 5 yıl aranın ardından toplantı sayısının 8’e düşürüldüğü de bildirildi. Bugün ise merakla beklenen TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleşecek. Faiz indiriminin beklendiği bu toplantıda, dün yayımlanan raporda 2025 yılında 8 defa toplantının gerçekleceğini belirterek daha fazla indirim yapılma ihtimalini gündeme getirdi.

Bugün piyasalar ABD’de açılırken; İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hong Kong ve Avustralya’da işleme kapalı olacak.

Altın bir önceki seansı 0,1 artışla kapatmasının ardından Noel tatilinde yatay bir görünüm sergiliyor. Spot piyasada haftanın dördüncü işlem gününde ons altın 2 bin 626 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 979 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Petrol, Çin'in teşvikleri ve ABD stoklarının odakta olmasıyla yükselişini sürdürüyor. Brent ham petrol varil başına 73 doları görürken ABD ham petrolü 70 doların üzerine çıktı.

Döviz kurları tarafında USD/TRY 35.30, GBP/TRY 44.27 ve EUR/TRY 36.71 seviyelerinde işlem görmektedir.