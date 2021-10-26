Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 26 Ekim 2021

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin de aralarında olduğu 10 ülkenin büyükelçileri Türkiye’de tutuklu olan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için bir bildiri yayınlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilerek sınır dışı edilmesi direktifinin ardından, dün yaşanan gelişmeler yerini daha ılımlı bir havaya bıraktı. ABD Ankara Büyükelçiliği, Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine riayet edileceğini duyurdu. Sözleşmenin bu maddesince iç işlerine karışılmaması prensibi vurgulandı. ABD'nin ardından diğer ülkelerin de benzer açıklamalar yapması beklenirken, haber kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gelişmeyi olumlu karşılandığını bildirdi.

Dün gerçekleşen kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçinin bildirisini hatırlatarak; "Ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır. Ülkem ve milletim adına ortaya koyduğumuz tavır bu sorumlu duruşun tezahürüdür. Niyetimiz asla kriz çıkarmak değil. Yapılan yeni bir açıklamayla ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür" açıklamasını yaptı.



Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde; "Biden yönetimi ortak öncelikler üzerinde Türkiye ile iş birliği yapma arayışındadır ve bir NATO müttefikimiz olarak herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için diyalog yolunu kullanmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Siyasi krizin yumuşaması ve yapılan olumlu açıklamalar sonrası kurlarda bir miktar geri çekilme gözlendi. Dün erken saatlerde 9,850 ile zirve yapan USDTRY, daha sonra 9,600 seviyelerinde fiyatlanmaya devam etti.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen 200 baz puan faiz indirimi sonrası, Türkiye kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirim yapıldı.



Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın bir görüşme gerçekleştirdikleri bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen “pragmatik, içten ve yapıcı” bir görüşme gerçekleştirerek, makroekonomik durum ve işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulundu.



Dün erken saatlerde 9,850 ile zirve yapan USDTRY, gün içerisinde gerçekleşen daha ılımlı siyasi havayla 9,600 seviyelerine geriledi. Bugün de açılışı ayni seviyelerde yapan kur, piyasada 9,610 dolayında fiyatlanıyor. EURTRY 11,150 ve GBPTRY 13,225 ile piyasada fiyatlanmakta.

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26/10/2021 09:54