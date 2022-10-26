Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 26 Ekim 2022

Ekim ayı TÜİK veilerine göre, reel kesim güven endeksinde yükseliş gözlendi. Hizmet sektörü %0,9 artışla 119,30 ve perakende sektörü %3 yükselişle 119,4 ile 100 değerinin üzerinde kalarak sektörlerde iyimserliğe işaret etti. İnşaat sektöründe de güven endeksi %2,8 artış gösterse de, 90,5 ile 100 değerinin altında kaldı. Endeks ölçülürken yapılan anketler, sektörlerin mevcut durum ve yakın gelecekteki beklentilerini ölçmeyi amaçlıyor.



Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Financial Times gazetesine Türkiye-Rusya ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya ile olan bağlarını iyi komşuluk ilişkileri olarak değerlendiren Bakan Nebati, Türkiye’nin Rusya ile ekonomik ilişkilerinin yasal olduğunu söyledi. Özellikle AB ve ABD, Rusya yaptırımlarının Türkiye üzerinden delinmemesi için son dönemde Türkiye’ye baskıyı artırmıştı.

ABD’de tüketici güveni Ekim ayında geriledi. Tüketicilerin ekonomik beklenti ve harcama isteklerini ölçen endeks, 107,8’den 102,5’e düştü. Özellikle yükselen enflasyon ve FED'in agresif faiz artırımlarının ABD'yi resesyona sürükleyeceğine dair artan endişeler, tüketiciler üstünde baskı oluşturmaya başlıyor. Son gelen PMI verileri ile birlikte 4. çeyrek büyüme rakamlarında beklentiler kötümser bir hal alırken, yarın ABD 3. çeyrek öncü büyüme verileri açıklanacak.



Almanya’da iş dünyasının nabzını tutan iş iklimi endeksi verileri beklentilerin üzerinde gelse de, özellikle kış aylarına ilişkin endişelerin devam ettiği belirtildi. Endeks 83,3 beklentisine karşın 84,3 olarak açıklandı. İş iklimi endeksinin alt endekslerinden olan işletme beklentileri ise, 75,3’ten 75,6’ya hafif yükseliş kaydetti. IFO Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nün yayınladığı verilerin ardından açıklama yapan IFO Başkanı Clemens Fuest, “Beklentiler iyileşse de, gelecek aylara yönelik endişeler devam ediyor. Ekonomi için zor bir kış olacak.” İfadelerini kullandı.



İngiltere’nin yeni başbakanı Rishi Sunak, Truss döneminde iyi niyetle de olsa bazı hatalar yapıldığını ve önceki dönemden kalan karışıklığı düzeltmeye çalışacağını söyledi.

USDTRY 18,605, EURTRY 18,537 ve GBPTRY 21,325 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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26/10/2022 09:45