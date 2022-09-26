Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 26 Eylül 2022

Geçtiğimiz Cuma günü açıklanan ABD Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) verilerine göre, üretim PMI Eylül ayı öncü verilere göre 51,8 seviyesinde açıklandı. Ağustos ayında endeks 51,5 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayında 43,7 ile son iki yılın dip seviyesini gören hizmet PMI ise, Eylül ayı öncü verilere göre 49,2 seviyesine yükseldi. Ancak verinin 50 puanın altında kalması daralmaya işaret ediyor.

Euro Bölgesinde açıklanan imalat PMI verileri ise aşağı yönlü bir grafik izlemeye devam etti. Eylül ayı öncü verilere göre imalat PMI endeksi 48,5 olarak açıklanırken, hizmet PMI endeksi ise 48,9 olarak açıklandı. Veriler 2022 yılının en düşük seviyelerinde bulunuyor ve Euro Bölgesi’nde ekonomik aktivitenin giderek yavaşladığına işaret ediyor.



İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, önümüzdeki mali yılda uygulamaya girmesi beklenen kapsamlı vergi indirimi politikasının ayrıntılarını parlamentoda açıkladı. Hazinenin tahminine göre paket, 2026-27 yılları arasında kamuya 45 milyar sterlin gelir kaybına yol açacak. Maliye Bakanı Kwarteng, kamu borçlanmasına gidileceğini, ama sonucun buna değeceğini belirtiyor. Açıklanan vergi paketinin de etkisiyle GBPUSD paritesi bugün tarihi dip seviyelere gerileyerek 1,0530 civarında fiyatlanıyor.



Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir programda ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, enflasyonun Şubat ayında makul düzeylere, önümüzdeki yıllarda tek haneye ineceğini söyledi.



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin teknik düzeyde müzakerelerin normal seyirde devam ettiğini açıkladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı sefeberlik ilanının ardından, seferberlik görevinden kaçanlara yönelik hapis cezasını artıran kararnameyi imzaladı. Diğer yandan Ukrayna’nın doğusundaki 4 bölgede Rusya’ya bağlanmak amacıyla Rusya tarafından başlatılan referendum, silahların gölgesinde devam ediyor. Referandumun Salı günü tamamlanması ön görülürken, Kiev yönetimi silahlı grupların evlere girerek insanları oy kullanmaya zorladığını duyurdu.

Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi gündemiyle toplanacak. Türkiye kapasite kullanım oranı ve imalat güveni verileri açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Almanya iş dünyasının görünümünü yansıtan endeksleri açıklayacak.

USD küresel piyasalarda değer kazanmaya devam ederken USDTRY’de 18,440 ile tarihi zirvede fiyatlanıyor. EURTRY 17,748 ve GBPTRY 19,433 seviyelerinde fiyatlanmakta.

Bu habere tepkiniz:



26/09/2022 13:49