Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 26 Eylül 2023

Yoğun bir haftayı geride bırakan piyasalar, veri ve haber gündemi olarak sakin bir Pazartesi ile haftayı açtı. Türkiye’de olumlu para politikası ve yeni ihraçların desteğiyle son günlerin parlayan yıldızı olan borsa dün de kazanımalrına devam ederek günü %3.3 artışla 8,304.83 seviyesine ulaşarak tamamladı. Diğer taraftan Amerikan Doların’daki güçlenme ivme kaybederek devam ederek USDTRY kurunun sınırlı bir şekilde yükselerek 27.2170 seviyelerini test etmesine olanak sağladı. Piyasa etkisinin sınırlı olduğu veri açıklamalarına baktığımızda Eylül ayı kapasite kullanım oranının %77.3 ile geçen ayın üzerinde, İmalat güveninin ise 104.4 ile geçen ayın altında geldiğini gördük. Olumlu tarafta yer alan açıklamalar ise TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan geldi. Başkan öncü göstergelerin yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki TL varlıkların payını artırmaya başladığına işaret ettiğini belirterek bu yönde aldıkları aksiyonların devamını getirme niyetinde olduklarını belirtti. Bir diğer açıklama ise son dönemde ekonomi yönetimi tarafından misyonunu doldurduğuna karar verilen KKM ürününü cazip hale getiren özelliklerinin kaldırılmasına yönelik alınan yeni bir karar olarak karşımıza çıktı. Alınan yeni karara göre bankalar KKM hesaplarına politika faizinin altında faiz verme imkanına sahip oldular.

Gelişmiş ülkelerdeki gündem maddelerine baktığımızda odak noktada FED’in geçen hafta faiz artırımına gitmemesine rağmen faizlerin daha uzun bir süre yukarıda kalacağını sinyal veren açıklamaları yer almakta. Dolar endeksi yeni haftaya da yükselişle başlayarak bu yılın en yüksek noktası olan 105.75 seviyesini test etti. Amerika’da gündemi meşgul eden bir diğer başlık ise hükümetin kapanması endişelerine Moody’s tarafından yapılan açıklama oldu. Konuyla ilgili Ağustos ayında Ficth ABD’nin uzun Vadeli kredi notunu düşürmüştü. Bu kez Moody’s ABD federal hükümetinin, Eylül sonuna kadar kamu kurumlarını finanse edecek bir tasarının onaylanmaması halinde kısmi bir kapanmaya girebileceğinin muhtemel göründüğü şeklinde bir açıklamada bulundu.

Yurt dışında açıklanan tek önemli veri olarak karşımıza çıkan Almanya iş dünyası yöneticileri güveni yeniden düşüş göstererek 85.7 seviyesine geriledi. Bu ard arda 5. Düşüş olarak AB ekonomisindeki görünümün hala tam olarak olumluya dönmediğine işaret etti. Buna parallel olarak dün konuşma yapan AMB Başkanı Lagarde enflasyonun gerilemeye devam etmesine rağmen hala çok uzun süre yüksek kalmasının muhtemel olduğunu belirtti. Avrupa Merkez Bankası (AMB)'nin son toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı alındığını anımsatan Lagarde, faiz oranlarının yeterince uzun bir süre mevcut seviyelerde sürdürülmesi halinde enflasyon hedefinin yakalanabileceğini sözlerine ekledi. Son tahminlerinde enflasyonist baskıların azalmasının ve Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2023'te yüzde 5,6, 2024'te yüzde 3,2 ve 2025'te yüzde 2,1 olarak tahmin edildiğini söyledi.

Veri takvimine baktığımızda ABD’den inşaat izinleri, Tüketici güveni ve Yeni konut şatışları verileri takip edilecek veriler arasında yer almakta.

Bu gelişmeler ışığında USDTRY bugün güne 27.2150, EURTRY 28.8220 ve GBPTRY 33.2270 seviyesinden başladı.