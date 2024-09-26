Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 26 Eylül 2024

Türkiye’de BİST100 endeksi yatay başladığı geçtiğimiz işlem gününü satıcılı tamamladı. Yaklaşık 138 puan geri çekilen endeks tekrar 10.000 seviyesinin altına sarktı.

Birleşmiş Milletler’in 79. Genel Kurul Toplantıları kapsamında bir çok ülke lideri ve yatırımcılar ile temaslarda bulunmak için ABD’de bulunan Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat: ‘’ABD ile karşılıklı ticaretin geçen yıl 33 milyar dolar düzeyinde olduğunu, bu sene ise 35 milyar doları aşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD’de yatırımcılarla görüşmelerini sürdürüyor. Şimşek bu kapsamda da açıklamalarda bulunuyor. ABD'de Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley üst düzey yöneticileri ile bir araya gelen Şimşek, yeni ilave vergiler getirilmesinin planlanmadığını söyledi. Şimşek, yatırımcılara harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadelenin öncelikli olduğunu ifade etti. Sıkı maliye politikalarının odağında bu konuların yer alacağını ve yeni ilave vergilerin getirilmesinin planlanmadığını aktardı.

Petrol, iki haftanın en büyük düşüşünü yaşadıktan sonra istikrar kazandı.

Brent ham petrol varil başına 73 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 70 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve enflasyona bağlı fiyat verilerinin yayınlanması öncesinde rekor seviyeye yakın seyretti. Çarşamba günü tüm zamanların rekorunu kıran altın, seansın ilerleyen saatlerinde kazançlarını geri verdi. Bugünse gram altın güne 3 bin 24 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 676 liradan başladı.

Bugün ekonomik takvimde; Türkiye’den TCMB’nin geçtiğimiz hafta düzenlediği Para Politikası Kurulu toplantısının özetini ve yine TCMB’den gelecek olan rezerv ve menkul kıymet istatistiklerini takipte olacağız. Küresel tarafta ise; ABD’de açıklanacak olan Haftalık İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları, 2.Çeyrek nihai GSYİH Büyümesi ve Dayanıklı Mal Siparişleri verileri ve majör merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamalar ile oynaklıklar görülebilir

Döviz kurlarına bakcak olursak Dolar/ TL 34,156, Eur /TL 38,187, ve STGTL 45,584 seviyelerinde işlem görmekte.