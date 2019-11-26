Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 26 Kasım 2019

Türkiye tarafındaki gelişmelere baktığımızda Ankara Valiliği dün ve bugün için F-16 ve diğer hava araçlarının test uçuşları yapacağını açıklarken, medyada yer alan haberlerde de söz konusu testin Rus savunma sistemi S-400'ler için yapılacağı belirtildi. Geçen hafta Lira karşısında haftayı % 0.4 düşüşle tamamlayan dolar, dün sabaha 5.70 civarında yatay başladı. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin ilk testinin gerçekleştirileceği haberiyle yükselişe geçen kur % 0.6 artışla 5.70'ten 5.7510'a kadar yükseldi. Euro 6.29'dan 6.33'e, sepet kur 6'dan 6.04'e çıktı. BIST 100 Endeksi de % 0.4 satıcılı seyrediyor.

Öte yandan dün Türkiye tarafında Kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi açıklandı. TCMB verilerine göre; Kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,8 puan artarak % 77,2’ye çıktı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,7 oldu. Reel kesim güveni ise Kasım’da 1,1 puan artarak 102’ye yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 105,9 oldu.

Yurt dışı tarafta açıklanan verilere baktığımızda ise Almanya IFO Beklenti Endeksi Kasım ayında 92.5 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Veri sonrası IFO Analistlerinin; Almanya ekonomisinde bir toparlanmadan bahsetmek için çok erken olduğu, Tüketim, İnşaat ve Kamu harcamalarının büyümeyi yönlendiren faktörler arasında olduğu vurgulandı

Küresel risklerde ise ticaret savaşlarına yönelik açıklamalar yine ön planda olmaya devam etti. Gelen açıklamalara baktığımızda ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmaya potansiyel olarak çok yakın olduklarını belirtti. Trump’ın bu açıklamaları piyasalarda nispeten olumlu hava yaratsa da hala daha somut bir anlaşmanın yapılmaması endişeleri devam ettirmekte.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,7020 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7430 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3229 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,4062 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7433 EUR/TL kuru 6,3245 GBP/TL kuru ise 7,4043 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafta ise Euro Bölgesi’nden Tüketici Güven Endeksi, Amerika’dan Mal Ticaret Dengesi, Tüketici Güveni, Yeni Konut Satışları ve FED Başkanı’nın konuşması takibimizde olacak.

26/11/2019 10:02