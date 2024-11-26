Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 26 Kasım 2024

BİST-100, dünkü işlem gününe; 69 puan civarında pozitif başlayarak günü 9.659,96 puandan noktaladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, dün Türkiye’de 2024 Kasım ayına ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı. Hizmet Güveni yüzde 2,9 düzeyinde azalış göstererek 111,0, Perakende Ticaret Güveni yüzde 0,9 düzeyinde artış göstererek 111,7, ve İnşaat Güveni de yüzde 1,7 oranında artarak 87,7 olarak gerçekleşti.

TCMB ise, 2024 Kasım ayına ait İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi verilerini açıkladı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 75,6 düzeyinde gerçekleşti.

Küresel piyasalar Trump'ın tarife tehdidiyle sarsıldı. Trump Çin, Meksika ve Kanada'ya yeni gümrük tarifeleri uygulama tehdidinde bulundu, dolar yükselişe geçti. Riskli varlıklarda ise baskı görüldü.

Trump böylece seçimleri kazanmasından bu yana küresel ticaret akışını etkileyecek olması nedeniyle piyasaları oynatan ilk açıklamasını yapmış oldu.

Altın, ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 ithalat vergisi getireceği tehdidinin doları desteklemesiyle gerileme göstermesinin ardından yatay bir görünüm sergiledi.

Spot piyasada haftanın ikinci işlem gününde ons altın 2 bin 627 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 924 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Petrol fiyatları da Trumpın 3 ülkeye tehditte bulunmasının ardından yükselişe geçti.

Brent petrol haftanın ikinci işlem gününde varil başına 73 doların üzerine çıkarken ABD ham petrolü 69 dolara yakın işlem görüyor.

Paritelerde USD/TRY 34.62, EUR/TRY 36.36, GBP/TRY ise 43.46 seviyesinde işlem görüyor