Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 26 Mayıs 2021

Salı gününe sakin başlayan yurt içi piyasalar günün sonuna doğru Türk Lirası’nda satış baskısıyla hareketlendi. Son bir haftadır 8.39-8.41 bandında sıkışıp kalan USDTRY, TCMB Başkan Yardımcısı haberinin değiştirilmesi açıklaması ardından günü %0.86 değer kaybı yaşayarak 8.4590 seviyesinde tamamladı. Gün içinde açıklanan Perakende sektörü, Hizmet Sektörü ve İnşaat sektörü güven endekslerinin tamamında geçen aya göre düşüş yaşanırken, Kapasite kullanım Oranı verisi de %75.3 ile geçen ay açıklanan oranın altında kaldı. Takip edilecek haber başlıkları arasında Türkiye Cumhurbaşkanı’nın 20’ye yakın ABD’li büyük şirketin üst düzey yetkilisi ile görüşmesi ve ABD’nin Türkiye’yi F-35 tedarikçisi listesinden çıkarmayı planladığı yönündeki duyum yer almakta. Ayrıca S&P’den Cuma günü piyasa kapanışı sonrası gelecek Türkiye değerlendirmesi de merakla beklenmekte.

Yurt dışındaki gelişmelere bakıldığında ise dün ABD’de açıklanan yeni konut satışlarının yüksek fiyatlar sebebiyle talebe ters etki etmesi ardından beklentileri aşan düşüşü ve tüketici güvenin bu yıl içinde ilk kez gerileme kaydetmesi ekonomideki düzelmenin o kadar da hızlı olmayacağına işaret etti. Almanya’da bugün açıklanan revize verilere göre ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde çeyreklik %1,8, yıllık bazda ise %3,4 oranında küçüldü. IFO anket sonuçlarına göre ise Mayıs ayında beklenti endeksi 102,9 ile 101 puan beklentisinin üzerinde gerçekleşti ve önceki döneme kıyasla yükseliş kaydetti. Bu gelişmeler ışığında Dolar endeksi günü %0.18 oranında değer kaybederken, EURUSD ise %0.28 oranında değerlenerek tamamladı. Zayıf veriler ve USD’deki toparlanamama eğilimi, hem Altın’ın %0.84 oranında yükselmesine hem de 10 Yıllık ABD hazine tahvilinin getirisinin %2.23 oranında ciddi bir gerileme yaşanmasına sebep oldu. Verilerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida’nın dün yaptığı açıklamada Fed'in enflasyondaki yükselişi sınırlayabileceğini ve ülkede "yumuşak inişi" yani ekonomik toparlanmayı riske atmadan fiyatlardaki artışın azalmasını sağlayabileceğine belirterek FED Başkanı’nın son zamanlarda ısrarla para politikasında değişikliğe gidilmeyeceği yönündeki açıklamalarına ters düşerek FED’in önümüzdeki günlerde bu konuda yeni bir duruş sergileme ihtimalini artırdı.

Bugün yurt içi ve yurt dışı veri takviminde piyasayı hareketlendirebilecek bir veri açıklanması beklenmiyor.

Kur tarafına baktığımızda Salı gününe 8,3870 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,4590 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,3640, GBPTL kuru ise 11,9750 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,4455 EUR/TL 10,3540 GBP/TL kuru ise 11,9660 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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26/05/2021 09:07