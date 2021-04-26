Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 26 Nisan 2021

Cuma günü Türkiye tarafında piyasalar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kapalıydı. Fakat küresel piyasalarda geçen işlemlerde TL’nin üzerindeki baskılar bir miktar daha sürdü. Geçtiğimiz haftaya 8,06 seviyelerinden başlayan kur haftanın sonlarına doğru 8,35 seviyesini aşarak 31 Mart sonrası en yüksek seviyeyi gördü. EUR/TL de 10,07’ye yükselerek rekor sonrası en yüksek seviyeyi görürken GBP/TL de 11,65’e çıkarak yine rekor sonrası zirveyi gördü. Yeni haftaya ise kurlar yükselişlerine devam ederek başladı.

Döviz kurlarının tamamında yaşanan bu hareketlilikte TL’deki değer kaybının etkisi yüksek. Bu kayıpta ise son zamanlarda TCMB’ye dair hem başkan değişimi hem rezervlerdeki azalma hem de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açıklama yaptığı 128 milyar dolar konusu güven kaybına neden olan unsurlar. Özellikle para politikasına dair belirsizlik ise yabancı çıkışının da sürmesine neden olmakta.

Diğer yandan TCMB Başkanı Kavcıoğlu Cuma günü katıldığı programda; rezerv konusu tartışılırken o günkü şartların değerlendirilmesi gerektiğini, Merkez Bankası hakkında konuşulurken özen göstermek gerektiğini belirtti. Yeni haftanın ilk işlem gününe ise ekonomik veriler ile başlanacak. Saat 10:00’da açıklanacak olan Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güveni ekonomik verileri TL varlıklarında volatiliteyi bir miktar artıracaktır.

Yurt dışı tarafta ise geçtiğimiz hafta piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısını takip etti. Bu toplantı sonrasında ise banka beklentilere paralel olarak faizleri sabit tutarken, pandemi alım programında da değişikliğe gitmedi. Bugün ise ekonomik takvimde açıklanacak olan; Almanya’nın IFO Endeksleri ve ABD’nin Dayanıklı Mal Siparişleri gibi kritik datalar ve tahvil piyasalarında olabilecek hareketlilikler piyasalar üzerinde direkt etkili olabilir.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 8,32 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,3762 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,1344 GBPTL kuru ise 11,6211 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,4198 EUR/TL 10,1938 GBP/TL kuru ise 11,7056 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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26/04/2021 09:16