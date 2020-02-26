Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 26 Şubat 2020

Yaşanan gelişmelere bakıldığında Koronavirüs görülen ülke sayısı giderek artıyor. Son olarak İtalya, İran ve Irak’ta görülmesinin ardından Avustralya ve Hırvatistan’da da vakanın görüldüğü tespit edildi. Tahran’dan İstanbul’a yapılan seferde de virüs şüphesiyle Ankara’ya zorunlu iniş yapıldı ve yolcular ile mürettebat karantinaya alındı.

Virüsün giderek yayılmasına karşın Dünya Sağlık Örgütü’nden henüz bir çok bölgeye yayılan salgın olduğu uyarısında bulunmadı. Dünya Sağlık Örgütü virüsün ciddiyeti konusunda uyarılarda bulunsa da henüz salgın olarak bir açıklama yapmadı.

Piyasalar ise virüsün Çin başta olmak üzere ekonomilere ciddi hasar vereceği konusunda oldukça endişeli. Vaka sayısındaki artış nedeniyle haftaya sert satışla başlayan piyasalarda, güvenli liman talebinin olması nedeniyle ons altın 1,645$ seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

Piyasalarda küresel görünümde satış baskısı sürerken; Türkiye'de ise bir diğer önemli gündem maddesi olan İdlib konusunda gelişmeler takip ediliyor. Dün akşam ise Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyon ve para politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cari dengenin son bir yıllık dönemde önemli iyileşme kaydettiğini belirten Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonu tahminlerine doğru kademeli olarak gerileyeceğini düşündüklerini belirtti.

Dolar TL kuru ise dün piyasaların kapanışına doğru 6,11'e kadar çekilen dolar/TL kuru bu sabah yeniden 6,15'in üzerinde fiyatlanmakta.

Yurt dışı tarafta ise ABD Tarım Bakanlığı, Birinci Faz Ekonomi ve Ticaret Anlaşması kapsamında, kümes hayvanları, patates ve hayvan yemi gibi ürünlerin de aralarında olduğu ABD'nin tarımsal ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının Çin tarafından kaldırılmaya başlandığını duyurdu. Söz konusu açıklamada, Çin'in ABD'nin bazı tarımsal ürünlerinin ithalatında uyguladığı misilleme vergilerde de indirime gittiğini duyurmaya başladığı kaydedildi.

Öte yandan ABD'de tüketici güveni Şubat ayında geriledi. Tüketici Güven Endeksi şubatta 130,7 değerinde gerçekleşerek, 132,6 olarak belirlenen piyasa beklentisinin altında kaldı.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 6,0825 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,1487 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,6894 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,9949 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,1526, EUR/TL kuru 6,6929 , GBP/TL kuru ise 7,9960 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışı tarfta ise Amerika’dan Ham Petrol Stokları ve Yeni Konut satışları takip edilmeli.

26/02/2020 10:02