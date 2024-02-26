Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 26 Şubat 2024

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 123 puan yükselişle TL bazlı kapanış rekoru ile 9.374 seviyesinden tamamladı. Geçen hafta en çok yükselen sektörler bilişim ve teknoloji olurken, en çok geri çekilen sektörler metal ana, sigortacılık ve aracı kurumlar oldu.

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü, Paris’te, 21 – 23 Şubat’ta gerçekleştirilen Genel Kurul’da alınan kararları açıkladı. Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü Şubat 2024 Genel Kurulu’nda, Türkiye’nin kurumun kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri karşılamak için eylem planını büyük ölçüde tamamladığına dair ilk tespitini yaptığı açıklamasını yaptı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Ocak'ta 85,2 puan olan sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 85,5 puana yükseldi. Böylece, Alman ekonomisinin en önemli ekonomik barometresinde iki aylık düşüşün ardından artış yaşandı. Piyasa beklentisi endeksin 85,5 puana çıkması yönündeydi.

Öte yandan, Alman ekonomisi şu anda düşen yatırımlar nedeniyle resesyonun eşiğinde bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta çaıklanan Euro Bölgesi enflasyon rakamları beklentilere parallel geldi.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon ocakta yüzde 2,8'e indi.

AB'de de aralıkta yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 3,1'e geriledi. AB'de TÜFE, ocakta aylık bazda ise yüzde 0,2 düştü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon ocakta Romanya'da yüzde 7,3, Estonya'da yüzde 5, Hırvatistan'da yüzde 4,8, Polonya'da yüzde 4,5, Slovakya'da yüzde 4,4, Avusturya'da yüzde 4,3, Bulgaristan'da yüzde 4, Macaristan ve Malta'da yüzde 3,7, İspanya'da yüzde 3,5 ve İsveç'te yüzde 3,4 olarak belirlendi.

Avrupa Merkez Bankası geçen yılki faiz artışları nedeniyle 1,3 milyar avroluk zarar açıkladı. Avrupa merkez bankasının yüksek faiz maliyetleri nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıklaması dikkati çekti.

Avrupa Merkez bankası yaklaşık 20 yıl kar elde ettikten sonra 2022'de kar açıklamamıştı.

Banka açıklamasında, "önümüzdeki birkaç yıl içinde zarar etmenin muhtemel olduğu ancak daha sonra sürekli kar elde etmeye dönmenin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, enflasyonun düşmesine rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını belirterek, merkez bankalarını, para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Küresel piyasalarda yoğun veri haftası

Küresel piyasalar başta Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olmak üzere bu hafta yoğun bir veri akışına sahip olacak. Yoğun veri haftasının ilk fiyatlamalarında ise Çin endekslerindeki gerileme dikkat çekti.



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