Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 26.12.2023

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı Kazanç Yapısı İstatistikleri’ni paylaştı. TÜİK verilerine göre, 2022 yılı aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş toplamda 11 bin 143 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler aylık ortalama 11 bin 233 TL kişi başı brüt ücret-maaş alırken, kadınlar aylık ortalama 10 bin 961 TL brüt ücret-maaş aldı. Aylık ortalama kişi başı kazanç toplamda 12 bin 450 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler için aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 487 TL olurken, kadınlar için aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 376 TL oldu. Kazanç Yapısı İstatistikleri sonuçlarına göre, 2022 yılında yıllık ortalama brüt kazanç 144 bin 390 TL oldu. Bu değer, erkeklerde 147 bin 446 TL ve kadınlarda 138 bin 366 TL oldu. Ücretli çalışanların brüt kazançları, ekonomik faaliyet ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama brüt kazanç 293 bin 511 TL ile finans ve sigorta faaliyetlerinde olurken, en düşük yıllık ortalama brüt kazançlar ise sırasıyla 99 bin 290 TL ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, 102 bin 109 TL ile gayrimenkul faaliyetleri ve 104 bin 768 TL ile inşaat sektörlerinde oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini yayımladı. Ankete finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluş katıldı. 2023 yılı Aralık ayında FHGE, bir önceki aya göre 0,6 puan artış kaydederek 161,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunun FHGE’yi azalış yönünde etkilediği, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE’yi artış yönünde etkilediği açıklandı.



TBMM Genel Kurulu’nda 2024 yılı bütçesi için bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kur korumalı mevduatların geleceğiyle ilgili de açıklama yaptı. Kur korumalı mevduatların bulunduğu dönemde görevini icra ettiğini ve şimdi bu mekanizmadan finansal piyasalarda bir istikrarsızlığa yol açmadan aşamalı, sağlıklı bir şekilde çıkış sürecini devam ettirdiklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, 2024 yılı boyunca da bu çıkış süreci aşamalı bir şekilde devam ettireceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Kur korumalı mevduat hesapları 2023 yılı Ağustos ortası itibarıyla rekor seviyesi olan yaklaşık 3 trilyon 408 milyar seviyesinden, 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2 trilyon 682 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Yaklaşık 700 milyar TL civarında bir gerileme söz konusudur.” İfadelerini kullandı.



Bloomberg Economics yayımladığı bir raporda, 2023’te %3,1 büyüyen küresel ekonominin 2024’te %2,7 büyüyeceğini öngördü. Bloomberg Economics Başekonomisti Tom Orlik, bir yıllık yavaş bir küresel büyümeyi, enflasyonu kontrol altına almak için ödenmesi gereken ufak bir bedel olarak tanımladı. Yavaşlayan büyümeye karşılık merkez bankası para politikalarının da gevşemeye başlayacağını öngören Bloomberg Economics, FED’in 2024’te 125 baz puan faiz indireceğini tahmin etti.



Bugün Türkiye kapasite kullanım oranı ve imalat güven endeksi açıklanacak. Noel ertesi nedeniyle birçok piyasa kapalı kalmaya devam edecek.

USDTRY 29,306, EURTRY 32,304 ve GBPTRY 37,227 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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