Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 26/07/2024

Türkiye tarafında dün öne çıkan başlık TCMB YP rezerv açıklamaları oldu. Yükselişini devam ettiren brüt rezervler 19 Temmuz haftasında 153,9 milyar dolara yükseldi. Net rezervlerde ise artış daha belirgin olurken 47,7 milyar dolardan 48,2 milyar dolar düzeyine yükseliş gördük. Swap hariç net rezervlerde de toparlanma sürdü. 19 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 22,2 milyar dolardan 22,9 milyar dolara çıktı.

Kur korumalı mevduatlarda, şirketlere yönelik vergi avantajlarının sona ermesi ile hızlanan düşüş KKM mevduat toplamının 60.9 milyar TL’li bir gerilemeyle 1.88 trilyon TL’ye gerilemesine neden oldu.

BIST100’de yaşanan geri çekilme dün de devam ederek endeksin günü %1.09 gerileme ile 10,871 seviyesinden tamamlamasına neden oldu. Türk Lirası’nda ise değer kaybı kendini göstererek USDTRY’nin günü 32.95 seviyesinde tamamlamasına neden oldu. Bugün açılışta USDTRY 33.105, EURTRY 35.945 ve GBPTRY 42.5840 seviyelerinde işlem görmekte.

ABD tarafında dün karşılanan veriler son dönemde siyasi belirsizliklere maruz kalan ülkede piyasalardaki moral ve faiz patikasının hızına ışık tutması bakımındna oldukça önemliydi. Olumlu tarafta kalan verilerden öncü büyüme verisi %2 beklentiye kıyasla %2.8 olarak açıklandı. Büyümeye ilişkin rahatlatan veriye rağmen kişisel tüketim harcamaları verisi %2.7 beklentiye karşın %2.9 gelerek enflasyonist baskının devamına işaret etti. Son dönemde istihdam piyasasındaki soğumaya ilişkin ipucu veren işsizlik maaşı başvuruları ise 235bin ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Açıklanan büyüme verisi ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ülke ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyüdüğü ve enflasyonun düştüğü bir yolda olduklarını teyit ettiğini belirtti. Ayrıca Yellen, küresel ekonominin büyük ölçüde ABD'nin "dikkate değer" ekonomik performansı sayesinde dirençli olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi. ABD'de işsizlik oranının tarihsel olarak düşük seyretmeye devam ettiğini belirten Yellen, enflasyonun ise zirvesinden önemli ölçüde düşerek ABD Merkez Bankasının (Fed) hedefine doğru bir eğilim gösterdiğini dile getirdi.

Avrupa’da takip edilen verilerden Almanya İfo iş iklimi ve İfo beklentiler verileri beklentilerin altında gelerek Avrupa'nın en büyük ekonomisinin toparlanmasına ilişkin endişeleri artırdı. Bu da büyümenin yılın ikinci yarısında toparlanacağına dair umutları söndürdü. Almanya'da Ifo İş İklimi Endeksi Temmuz’da 87,0 olarak gerçekleşti. Beklenti 89,0 olması yönündeydi. Aynı veri Haziran’da 88,6 olarak gerçekleşmişti. Azalan ticari güven, PMI verilerinin Çarşamba günkü beklenmedik düşüşünü destekleyerek, Almanya ekonomisinin iki yıldır neredeyse durgunluktan sonra toparlanmadığını gösteriyor.

ABD endeksleri siyasi belirsizlik ve bilanço açıklamalarının beklentileri karşılayamamasına bağlı olarak ard arda ikinci günde de kar realizasyonu ile düşüş yaşarken Avrupa’da ise verilerden kaynaklı, İngiltere borsası dışında, satıcılı bir gün geride kaldı. Dolar endeksi güçlü büyüme verisine bağlı olarak gün içinde yükseliş yaşasa da kapanışta çok büyük bir dğeişim yaşamayarak 104.30 seviyesindne günü tamamladı.

Beklenenden daha iyi açıklanan ABD büyüme verisinin faiz indirimlerini öteleyebileceği beklentisi değerli metallerde satış baskısına neden oldu. Ons altın 1.45% gerileme ile $2363, ons gümüş ise 3.62% gerileme ile $27.86 seviyesinde işlem gördü. Diğer taraftan, beklenenden iyi gelen büyüme verisi petrol fiyatlarını destekledi. WTI 0.86% primle $78.26 seviyesine yükselirken Brent petrol 0.78% primle $82.35 seviyesine yükseldi.

Bugün ABD’de açıklanacak kişisel gelir ve gider verileri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.